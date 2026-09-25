„Малките спортисти“ – Празник на спорта в Европейската седмица на спорта

В рамките на Европейската седмица на спорта Община Казанлък организира спортен празник „Малките спортисти“, който ще се проведе на 28 септември от 14:00 ч. на стадион „Севтополис“.



В спортното събитие ще се включат деца от училищата в община Казанлък и представители на спортни клубове. Малките участници ще се забавляват с разнообразни спортни игри със състезателни елементи, но без състезателен характер, където водещи ще бъдат в които водещи ще бъдат отборната работа, приятелството и радостта от движението.



Очакваме родители, граждани и приятели на спорта да споделят с нас празника на детските усмивки, спортния дух и младите таланти на Казанлък!



Събитието поставя началото на дейностите по проект „Подкрепа за развитие и изява на талантите на учениците от община Казанлък“, одобрен по Програма “Образование“

2021–2027, на стойност 382 400 евро.



Проектът е с изцяло безвъзмездно финансиране по процедура BG05SFPR001-2.003 и е насочен към подкрепа и развитие на детските таланти, осигуряване на равен достъп до възможности за изява и насърчаване на приобщаваща образователна среда.



