Регионални

„Малките спортисти“ – Празник на спорта в Европейската седмица на спорта

Той ще се проведе на 28 септември от 14:00 ч. на стадион „Севтополис“

„Малките спортисти“ – Празник на спорта в Европейската седмица на спорта
25 сеп 26 | 14:13
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Никол Симова

В рамките на Европейската седмица на спорта Община Казанлък организира спортен празник „Малките спортисти“, който ще се проведе на 28 септември от 14:00 ч. на стадион „Севтополис“.

В спортното събитие ще се включат деца от училищата в община Казанлък и представители на спортни клубове. Малките участници ще се забавляват с разнообразни спортни игри със състезателни елементи, но без състезателен характер, където водещи ще бъдат в които водещи ще бъдат отборната работа, приятелството и радостта от движението.

Очакваме родители, граждани и приятели на спорта да споделят с нас празника на детските усмивки, спортния дух и младите таланти на Казанлък!

Събитието поставя началото на дейностите по проект „Подкрепа за развитие и изява на талантите на учениците от община Казанлък“, одобрен по Програма “Образование“
2021–2027, на стойност 382 400 евро.

Проектът е с изцяло безвъзмездно финансиране по процедура BG05SFPR001-2.003 и е насочен към подкрепа и развитие на детските таланти, осигуряване на равен достъп до възможности за изява и насърчаване на приобщаваща образователна среда.


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Автор Никол Симова
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