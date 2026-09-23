Зоопарк Стара Загора е домакин на ART IN THE PARK в празничната програма за Деня на града

Зоопарк Стара Загора ще бъде домакин на специално арт събитие в рамките на празничната програма за Деня на Стара Загора. На 5 октомври 2026 г. ART IN THE PARK ще събере в любимото зелено пространство на града деца, младежи и възрастни за един ден, посветен на творчеството, въображението и изкуството сред природата.

От 12.00 до 13.00 часа участниците ще имат възможност да подготвят своите концепции, а от 13.00 до 16.00 часа ще се проведе същинското графити рисуване.

Кръгове, квадрати, триъгълници и линии ще се превърнат в животни, природни мотиви, абстрактни композиции или в каквото подскаже въображението на всеки участник.

За творческото предизвикателство ще бъдат подготвени 8 платна, които ще очакват своите автори. Не е необходимо участниците да имат професионален опит – важно е желанието да творят и да оставят своята следа.

„Искаме Зоопаркът да бъде не само място за среща с животните, но и пространство за творчество, емоции и споделени моменти. ART IN THE PARK е чудесна възможност да покажем Зоопарка по един различен начин и да дадем възможност на хората да бъдат творчески активни сред природата“ , сподели ръководителят на Зоопарк Стара Загора д-р Найден Илинов.

ART IN THE PARK ще съчетае изкуството с атмосферата на Зоопарка, където природата и животните ще бъдат естествен фон на празничния ден. Посетителите ще могат да се насладят на музика, цветове и творческо настроение и да видят как обикновените геометрични форми могат да се превърнат в големи идеи.

Инициативата е част от празничните събития по повод празника на Стара Загора – 5 октомври и е още един повод жителите и гостите на града да прекарат време заедно в едно от емблематичните места на Стара Загора.