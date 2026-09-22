Стара Загора отбеляза тържествено 118 години от Независимостта на България

Военни почести, думите от Манифеста за Независимостта и националният химн събраха днес старозагорци в парк „Пети октомври“ за тържественото честване на 118 години от обявяването на Независимостта на България. Представители на държавната и местната власт, военнослужещи, обществени организации и граждани отдадоха почит към държавниците и поколенията българи, отстоявали свободата, суверенитета и националното достойнство на страната ни.

Под звуците на Общинския духов оркестър започна церемонията, която върна присъстващите към 22 септември 1908 г. и думите от Манифеста, с който в старопрестолно Търново е провъзгласена Независимостта на България:

„Вдъхновен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния провъзгласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за Независимо Българско Царство…“

Историческият документ завършва с думите:

„Да живее свободна и независима България!

Да живее Българският Народ!“

С акта от 22 септември България отхвърля васалната си зависимост от Османската империя и заявява правото си да бъде равноправна и суверенна държава. Независимостта е резултат от внимателна дипломатическа подготовка, политическа воля и решителност и се превръща в един от върховете на българската държавност след Освобождението и Съединението.

На тържествения ритуал присъстваха народните представители Халил Летифов и Шендоан Халит, заместник-председателят на Общински съвет - Стара Загора Антон Тонев, секретарят на Община Стара Загора Николай Диков, общински съветници, представители на институции и обществени организации.

В тържественото слово беше припомнено, че Независимостта е много повече от политически и юридически акт. Зад нея стоят държавническа воля, дипломатически умения, единодействие и решимостта на българския народ да защити своето историческо право.

„Нека помним, че обявяването на българската Независимост не е просто формално юридическо действие. Зад този политически акт стоят внимателна подготовка и единодействие, дипломатически умения и народната воля на всяка цена да бъде защитено историческото право на българите.“

В словото беше откроено и посланието, което 22 септември носи през поколенията:

„Затова 22 септември се нарежда завинаги сред онези дати в националния ни календар, които показват, че най-значимите си успехи постигаме с обединени усилия, водени от разум, от единство и от отговорност.“

Само за три десетилетия след Освобождението България извървява забележителен път в утвърждаването на своята държавност. Съединението и Независимостта остават сред най-ярките доказателства за решителността на една държава, която отстоява правото сама да определя своя път и бъдеще.

„В дни на изпитания винаги трябва да помним решителността и волята на нашите предци. В тях ще открием сили и вдъхновение да отстояваме достойнството си като българи“, прозвуча още по време на церемонията.

В знак на признателност бяха поднесени венци от Община Стара Загора, Втора Тунджанска механизирана бригада, Областния управител на област Стара Загора, Общински съвет – Стара Загора и парламентарната група на ДПС.

Под звуците на „Покойници“ присъстващите сведоха глави пред паметта на загиналите за България. Националният химн огласи парк „Пети октомври“, а Общинският духов оркестър изпълни и „Ботев марш“.

Празничната програма за Деня на Независимостта продължи пред сградата на Община Стара Загора. Фолклорна танцова школа „Орисия“ с ръководител Господин Господинов и Училището за певци „Nedi Nick“ с ръководител Недка Николова подариха на старозагорци концерт с българска музика, песни и танци.

Празничният 22 септември събра старозагорци в почит към една от най-значимите дати в историята на България и в споделената гордост от Независимостта.