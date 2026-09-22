Казанлък отбеляза 118 години от обявяването на Независимостта на България

Днес отбелязваме 118 години от обявяването на Независимостта на България – една от най-светлите дати в националната ни история.



На 22 септември 1908 година, в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново, княз Фердинанд прочита Манифеста, с който България е провъзгласена за независимо Българско царство.



Община Казанлък, Исторически музей „Искра“, Музеят на фотографията и Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ отбелязаха празника с тържествена програма.



В храм „Успение Богородично“ бе отслужен тържествен водосвет за здраве и благоденствие от Негово Високоблагоговейство Димитър Димов, архиерейски наместник на Казанлъшка духовна околия.



Празничната програма продължи с изпълнение на ученическия гвардейски оркестър към Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, а Василиос Калудис, ученик от гимназията, в ролята на княз Фердинанд, прочете Манифеста за обявяване на Независимостта.



Историческо слово произнесе д-р Иво Косев, главен уредник в Исторически музей „Искра“.



С музикален поздрав се включиха Гергана Стойкова и Ирина Димитрова от школа „Орфей“ с ръководител Мариана Мъгева, които изпълниха песента „Това е България“.



На честването присъстваха заместник-кметовете на Община Казанлък Сребра Касева и Даниела Коева, ръководители и представители на културните институти в града, ученици, жители и гости на Казанлък.



