Започна VI Балонена фиеста в Белоградчик

За шеста поредна година небето над Белоградчик се изпълни с цветове, емоции и красота с официалния старт на фестивала „Балонена фиеста“.

Още в ранните часове на деня десетки посетители се събраха в местността „Панаирище“, откъдето пъстрите балони поеха към небето и поставиха началото на едно от най-очакваните събития в културния календар на Белоградчик. Полетите над величествените Белоградчишки скали отново привлякоха гости от цялата страна и чужбина.

И тази година стартовата площадка на фестивала е местността „Панаирище“, откъдето през следващите дни балоните ще излитат при подходящи метеорологични условия, за да подарят незабравими мигове и уникални панорамни гледки към природния феномен Белоградчишките скали.

„Балонена фиеста“ не е само празник на полетите, а истинско приключение за всички посетители. Организаторите са подготвили богата съпътстваща програма с разнообразни активности за малки и големи. Гостите на фестивала ще имат възможност да се включат в приключенски пикник, приключенска игра, джип сафари, разходки с АТВ, пешеходни преходи сред Белоградчишките скали, както и да опитат вкусовете на региона чрез дегустации на местни вина и традиционния за Турлашкия край бел муж.