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Политическите партии се споразумяха за ръководствата на СИК в Русе за изборите на 25 октомври

В Община Русе са образувани общо 210 избирателни секции

Политическите партии се споразумяха за ръководствата на СИК в Русе за изборите на 25 октомври
18 сеп 26 | 13:31
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Григор Атанасов

В Заседателната зала на Община Русе днес се проведоха консултации за назначаване на членове на секционни и подвижни избирателни комисии във връзка с подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври.

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На срещата с кмета Пенчо Милков, секретаря на Община Русе Димитър Генков и директора на дирекция „Административно обслужване“ Ердинч Мевлюдов бяха поканени представители на парламентарно представените партии и коалиции, които съумяха да постигнат споразумение за разпределението на ръководния състав на комисиите.

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Присъстващите одобриха следното разпределение на председатели, заместник-председатели и секретари на комисиите:

Ръководства СИК

председатели

зам. - председатели

секретари

общо

ръководство

членове

общо

КП "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ"

70

70

70

210

210

611

821

КП "ГЕРБ-СДС"

50

50

50

150

150

163

313

КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

48

48

47

143

143

155

298

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

27

27

27

81

81

129

210

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

15

15

16

46

46

164

210

ОБЩО

210

210

210

630

630

1222

1852

В Община Русе са образувани общо 210 избирателни секции. Променено е местоположението на пет от тях – с номера 001, 002, 017, 018 и 019. Досега те се намираха в  Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак", но за изборите на 25 октомври вече са преместени в ОУ „Отец Паисий“.

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Автор Григор Атанасов

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