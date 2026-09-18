Политическите партии се споразумяха за ръководствата на СИК в Русе за изборите на 25 октомври

В Заседателната зала на Община Русе днес се проведоха консултации за назначаване на членове на секционни и подвижни избирателни комисии във връзка с подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври.

На срещата с кмета Пенчо Милков, секретаря на Община Русе Димитър Генков и директора на дирекция „Административно обслужване“ Ердинч Мевлюдов бяха поканени представители на парламентарно представените партии и коалиции, които съумяха да постигнат споразумение за разпределението на ръководния състав на комисиите.

Присъстващите одобриха следното разпределение на председатели, заместник-председатели и секретари на комисиите:

Ръководства СИК председатели зам. - председатели секретари общо ръководство членове общо КП "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" 70 70 70 210 210 611 821 КП "ГЕРБ-СДС" 50 50 50 150 150 163 313 КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" 48 48 47 143 143 155 298 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 27 27 27 81 81 129 210 ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 15 15 16 46 46 164 210 ОБЩО 210 210 210 630 630 1222 1852

В Община Русе са образувани общо 210 избирателни секции. Променено е местоположението на пет от тях – с номера 001, 002, 017, 018 и 019. Досега те се намираха в Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак", но за изборите на 25 октомври вече са преместени в ОУ „Отец Паисий“.