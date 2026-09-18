Политическите партии се споразумяха за ръководствата на СИК в Русе за изборите на 25 октомври

В Заседателната зала на Община Русе днес се проведоха консултации за назначаване на членове на секционни и подвижни избирателни комисии във връзка с подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври.
На срещата с кмета Пенчо Милков, секретаря на Община Русе Димитър Генков и директора на дирекция „Административно обслужване“ Ердинч Мевлюдов бяха поканени представители на парламентарно представените партии и коалиции, които съумяха да постигнат споразумение за разпределението на ръководния състав на комисиите.
Присъстващите одобриха следното разпределение на председатели, заместник-председатели и секретари на комисиите:
Ръководства СИК
председатели
зам. - председатели
секретари
общо
ръководство
членове
общо
КП "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ"
70
70
70
210
210
611
821
КП "ГЕРБ-СДС"
50
50
50
150
150
163
313
КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
48
48
47
143
143
155
298
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
27
27
27
81
81
129
210
ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"
15
15
16
46
46
164
210
ОБЩО
210
210
210
630
630
1222
1852
В Община Русе са образувани общо 210 избирателни секции. Променено е местоположението на пет от тях – с номера 001, 002, 017, 018 и 019. Досега те се намираха в Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак", но за изборите на 25 октомври вече са преместени в ОУ „Отец Паисий“.