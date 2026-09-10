Дунав губи още сантиметри. Хидроложката обстановка остава усложнена

Нивото на Дунав продължава бавно да се понижава по целия български участък, а усложнената хидроложка обстановка се запазва. През последните 24 часа водомерните постове са отчели спадове между 1 и 4 сантиметра, съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Най-голямото понижение е регистрирано при Русе и Силистра, където нивата вече са съответно минус 120 и минус 104 сантиметра спрямо условната кота нула.

Ограниченията за корабите остават

Ниските води продължават да налагат ограничения върху газенето на плавателните съдове по целия български участък на реката. Те остават в сила и към момента, тъй като дълбочините по отделни участъци продължават да създават затруднения за корабоплаването.

Добрата новина е, че през последното денонощие няма нови случаи на заседнали плавателни съдове нито в корабоплавателния път, нито извън него. Това показват данните на дирекция „Речен надзор“.

Русе и Силистра с най-осезаем спад

Именно при Русе и Силистра е отчетено най-сериозното понижение за последните 24 часа. В останалата част от българския участък спадът е по-малък, но тенденцията е еднаква - реката продължава да губи сантиметри.

От ИАППД следят постоянно водните нива и условията за корабоплаване. Засега няма данни за нови инциденти, но ниските стойности и продължаващото понижение означават, че обстановката остава напрегната и изисква повишено внимание от екипажите на плавателните съдове.