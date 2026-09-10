Общество

Дунав губи още сантиметри. Хидроложката обстановка остава усложнена

Няма нови заседнали кораби, но ниските води продължават да затрудняват движението по реката

Дунав губи още сантиметри. Хидроложката обстановка остава усложнена
10 сеп 26 | 9:49
47
Иван Ангелов

Нивото на Дунав продължава бавно да се понижава по целия български участък, а усложнената хидроложка обстановка се запазва. През последните 24 часа водомерните постове са отчели спадове между 1 и 4 сантиметра, съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Най-голямото понижение е регистрирано при Русе и Силистра, където нивата вече са съответно минус 120 и минус 104 сантиметра спрямо условната кота нула.

Ограниченията за корабите остават

Ниските води продължават да налагат ограничения върху газенето на плавателните съдове по целия български участък на реката. Те остават в сила и към момента, тъй като дълбочините по отделни участъци продължават да създават затруднения за корабоплаването.

Добрата новина е, че през последното денонощие няма нови случаи на заседнали плавателни съдове нито в корабоплавателния път, нито извън него. Това показват данните на дирекция „Речен надзор“.

Русе и Силистра с най-осезаем спад

Именно при Русе и Силистра е отчетено най-сериозното понижение за последните 24 часа. В останалата част от българския участък спадът е по-малък, но тенденцията е еднаква - реката продължава да губи сантиметри.

От ИАППД следят постоянно водните нива и условията за корабоплаване. Засега няма данни за нови инциденти, но ниските стойности и продължаващото понижение означават, че обстановката остава напрегната и изисква повишено внимание от екипажите на плавателните съдове.

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема русе
Още от Общество
Коментирай