Дунав остава критично нисък. Кораб заседна край Русе

Минималните колебания в нивото на Дунав продължават и през последното денонощие, но ниските води вече създават конкретни затруднения за корабоплаването. По данни на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ при Ново село няма промяна, а при Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов и Русе е отчетено понижение с между 1 и 3 сантиметра. Единствено при Силистра има повишение с 2 сантиметра.

Към 5 септември нивото при Русе е минус 105 сантиметра спрямо условната кота на водомерния пост, а при Силистра - минус 93 сантиметра. Заради намалените габарити на фарватера ограниченията в газенето на плавателните съдове по българския участък на реката остават в сила.

ИАППД отчита критични участъци между километър 374,1 и километър 610,0, където дълбочините са ограничени. Това налага по-внимателно планиране на преминаването и допълнителни ограничения за натоварените съдове.

По информация на дирекция „Речен надзор“ вчера в района на котвена стоянка край Русе е заседнал натоварен самоходен плавателен съд. Корабът се намира извън корабоплавателния път и към момента няма опасност от замърсяване.

Хидроложката обстановка остава усложнена, а ниските нива на Дунав продължават да затрудняват движението по реката и да ограничават нормалното използване на плавателния път.