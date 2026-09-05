Наше село стана СПА по неволя. Чешмите сухи, изворът спасява

Поредно лято жителите на бобошевското село Слатино са изправени пред сериозен проблем с водоснабдяването. Въпреки че населеното място се намира в подножието на Рила, водният режим отново е част от ежедневието на хората, а трайно решение на проблема все още няма, предава bTV.

Отговорните институции дават кратки обяснения за ситуацията, а местните жители твърдят, че вместо решение често получават прехвърляне на отговорността. Търпението им вече е на изчерпване.

Всяко лято в Слатино се въвежда воден режим, който според хората често дори не се спазва. В най-добрия случай вода потича за няколко часа, обикновено през нощта.

„Може да ми видите ръцете – няма как да ги измия. Работим – няма как да се изкъпем, няма как да си изперем дрехите. В XXI век живеем, водата е необходимост!“, разказва Милен Христов.

Друг жител на селото – Борислав Тодоров, описва ситуацията като постоянно търсене на индивидуално спасение.

„Всеки се спасява поединично. Добре, че имаме извори с минерална вода. Хората там ходят да се къпят, там си взимат вода да се перат“, споделя той.

Минералният извор се превърна в спасение

През летните месеци, когато започне водният режим, минералният извор в селото се превръща в единствената алтернатива за много от жителите.

Там хората отиват, за да се изкъпят, а също и да си осигурят вода за пране.

„Пуснете чешмата и ще видите, че няма. Има режим. Различно потича, късно вечерта. Аз нощес в един час съм се къпала“, разказва Геновева.

В опит да се справи с недостига тя, както и други жители на селото, е направила сондаж в двора си. Решението обаче се оказало скъпо и не решило проблема напълно.

„Преди 7-8 години направихме тая сонда и затова градината ми е зелена. Обаче водата не е питейна, не мога да готвя с нея, не мога да пера, защото има бактерии“, обяснява Геновева.

Вода няма, но сметките идват

Проблемът не е само в липсата на вода. Жителите се оплакват и от това, че сметките към водното дружество продължават да идват редовно, въпреки че често от чешмите не тече вода.

„В момента, в който врътнеш кранчето, да провериш дали има вода, водомерът почва да върти и сметката се трупа. Плащам реално за въздух“, казва Милен.

От „Кюстендилска вода“ обясняват, че причината за водния режим е намаленият дебит на водоизточника.

От дружеството уточняват, че Слатино е сред многото населени места, които нямат алтернативен водоизточник.

Кметът: Водата не се разпределя справедливо

Кметът на Слатино Екатерина Андонова обаче смята, че проблемът е и в начина, по който наличната вода се разпределя между трите села, които използват един и същ водоизточник.

„Ние сме от едно водохващане три села: Слатино, Смочево и Мурсалево. Нашият режим е повече от месец и половина, Мурсалево са от няколко дни на режим, Смочево са от около седмица и половина. Щом сме от едно водохващане и разпределителната шахта е една, трябва да е еднакво за всички“, заявява Андонова.

От община Бобошево посочват, че на речното водохващане „Робовица“, което осигурява вода за трите населени места, в момента се извършва основен ремонт.

Причината са компрометирани съоръжения и течове, заради които водохващането също е оставало без вода.

Местните жители обаче продължават да чакат трайно решение, което да сложи край на ежегодния воден режим в селото.