Венеция избухва: Клуни, Пенелопе Крус и братята Галахър превземат червения килим

Филмовият фестивал във Венеция отново започва да превръща малкия остров Лидо в център на световния кино и моден елит. В продължение на 10 дни холивудски звезди ще се появяват по червения килим в най-официалните си тоалети, а сред очакваните гости тази година са Джордж и Амал Клуни, Пенелопе Крус, Робърт Патинсън, Патрик Шварценегер и още редица знаменитости.

Филмите, разбира се, също ще бъдат важна част от събитието.

Фестивалът отдавна е синоним на блясък, но през последните години се превърна и в една от най-важните сцени за модната индустрия. Червеният килим във Венеция все по-често задава тенденции и се превръща в мощен инструмент за маркетинг на модните къщи.

Миналата година например Джулия Робъртс даде на Аманда Сейфрид свой костюм на Dario Vitale за Versace. Аyo Едебири направи дебюта си във Венеция с персонализирана червена рокля без презрамки на Chanel, която загатна за новата посока на дизайнера Матийо Блази. Грета Лий пък се появи в тоалет на Dior, свързан с новата ера на Джонатан Андерсън начело на модната къща.

Междувременно Венеция все по-често се възприема и като своеобразен първи барометър за предстоящите награди „Оскар“.

Тази година филмите в надпреварата за „Златния лъв“ са определяни като мрачни, дълбоки и силно политически натоварени.

Фестивалът ще бъде открит с „Ink“ на Дани Бойл – адаптация на известната пиеса за ранните години на Рупърт Мърдок, изигран от Гай Пиърс, и придобиването от него на лондонския таблоид „The Sun“.

След него идва „Bucking Fastard“ на Вернер Херцог, в който сестрите Кейт и Руни Мара играят жени, влюбени в един и същи мъж – Орландо Блум.

Флориан Зелер представя „Bunker“, където Пенелопе Крус и Хавиер Бардем – партньори и в реалния живот – са семейна двойка, чийто брак започва да се разклаща, след като съпругът се съгласява да построи бункер за оцеляване за технологичен милиардер.

Фестивалната програма обаче вече предизвика критики заради малкия брой филми на жени режисьори.

Само две продукции, режисирани от жени – „Woman Unknown“ на Май ел-Тухи и „NAZA“ на Рейчъл Сор – участват в основната конкурсна програма за голямата награда.

„Има системен проблем. За жените е много по-трудно да осигурят финансиране за филмите си“, заяви режисьорката Маги Джиленхол, която тази година оглавява журито на фестивала.

„Кой решава кое е добро и кое има стойност?“, попита тя.

Самата Джиленхол представя и късометражен филм за Мерилин Монро с участието на Дакота Джонсън и Елън Бърстин. Той обаче няма да участва в конкурса.

Тъй като тази година на червения килим се очакват сравнително малко холивудски звезди, модата във Венеция може да бъде по-обмислена, сдържана и концептуална.

Но фестивалът все пак е подготвил достатъчно изненади. Сред очакваните музикални гости са Фийби Бриджърс, както и братята Лиъм и Ноел Галахър.

Появата на последните двама би била особено любопитна – братята от Oasis рядко застават заедно на червен килим, което прави евентуалната им обща поява във Венеция още по-значима.