Венеция избухва: Клуни, Пенелопе Крус и братята Галахър превземат червения килим
Филмовият фестивал отново събира холивудски звезди, а надпреварата за „Златния лъв“ обещава мрачни и политически заредени истории
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Филмовият фестивал отново събира холивудски звезди, а надпреварата за „Златния лъв“ обещава мрачни и политически заредени истории
Мат Деймън блести като Одисей, екранизацията на Омир e едно от най-обсъжданите кинозаглавия
Най-важното е да ти внуши, че има лиценз да убива
Френската бира с премиум стил започва нова ера с кампания, режисирана от Брейди Корбет
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Режисурата на новата филмова трилогия за човека-прилеп ще бъде поверена на Мат Рийвс
Робърт Патинсън си отмъсти жестоко на бившата си Кристен Стюарт. Актьорът е поканил ексгаджето на сватбата си с новата му любима - рапърката FKA Twigs...
Чаровният вампир от поредицата "Здрач" Робърт Патинсън се сгоди, съобщи списание "People". Неговата избраница е британската певица и композиторка FKA...
Вампирът Патисън се влюби в щерката на Шон Пен