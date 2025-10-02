Робърт Патинсън става лице на 1664 Blanc

Светът на премиум бирите вече има нова емблема на стил и класа. 1664 Blanc, позната със своя френски произход и неповторими цитрусови нотки, обяви

началото на вдъхновяващо партньорство с актьора Робърт Патинсън.

Съчетанието между характерния му стил и изтънчената идентичност на марката обещава да предложи различна перспектива за това какво означава „добър вкус“. Заедно те канят хората да преоткрият връзката между стил, класа и удоволствието от една чаша бира.

Кампания с кино излъчване

Партньорството няма да остане само на ниво лице на марката. През 2026 г. ще стартира глобална кампания, която ще представи кинематографично изследване на контрастиращи гледни точки за „добрия вкус“. Тя ще бъде режисирана от носителя на множество отличия Брейди Корбет – името зад филма „Бруталистът“ (2024 г.), получил признание от критиците и 10 номинации за „Оскар“. Творческото му присъствие подчертава артистичния подход на 1664 Blanc, превръщайки една бира в културно преживяване с дълбочина и послание.

Изкуство, стил и свежа енергия

„Изключително сме развълнувани да обединим Робърт и Брейди – две емблематични фигури на съвременното изкуство – в кампания, която провокира размисъл върху темата за добрия вкус“, споделя Никола Маравич, глобален маркетинг директор на 1664 Blanc. По думите му мисията на марката е да постави бирата в сърцето на премиум лайфстайл културата. Участието на Патинсън носи свежа енергия и закачлив дух, с който марката застава по-близо до нови публики. „С Робърт като лице на нашата следваща глобална кампания, имаме възможност да навлезем в нови културни територии и да достигнем до аудитории по новаторски начин. Това не е просто партньорство – това е заявка за бъдещето“, добавя Маравич.

1664 Blanc в България

Очакванията са големи, а марката обещава „очаквайте неочакваното – предстои изненада“. 1664 Blanc вече е на пазара в България от 2024 година като част от суперпремиум портфолиото на „Карлсберг България“. Това е пшенична бира с френски произход и цитрусови нотки, която се отличава със стилната си синя бутилка и вкус без аналог на местния пазар.

