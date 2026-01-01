Забравете радиаторите! Отоплението вече идва от стените

С развитието на технологиите отоплителните системи също бързо еволюират, като освен добре познатите подово отопление, пелетни котли и термопомпи, на пазара постепенно навлизат и по-нетрадиционни решения. Сред най-обсъжданите нововъведения са т.нар. електрически тапети - технология, която все още е в експериментална фаза, но вече привлича вниманието като потенциално ефективен и достъпен начин за отопление на жилища.

Първите резултати от пилотни проекти показват, че електрическите тапети могат да се превърнат в екологична алтернатива на класическите отоплителни системи. Те са изградени от тънки ленти от мед и графен и работят с инфрачервена технология, която генерира топлина по различен принцип - без да загрява въздуха в помещението.

По думите на Михаел Ансел, ръководител на проекта в компанията NexGen, системата действа по начин, близък до слънчевото излъчване. Инфрачервената енергия първо затопля хората, а след това предметите и повърхностите в стаята, което създава усещане за равномерна и комфортна топлина. „Стените, подовете и мебелите стават приятно топли, без резки температурни разлики“, обяснява Ансел, цитиран от Biznis Kurir.

Производителите подчертават още няколко ключови предимства – лесен монтаж, минимална поддръжка и ниски въглеродни емисии. При комбиниране със соларни панели разходите за електроенергия могат да бъдат допълнително намалени, което прави технологията особено привлекателна в условията на високи енергийни цени и недостиг на изкопаеми горива.

Въпреки обещаващите характеристики, електрическите тапети все още преминават през тестове за дългосрочна ефективност и издръжливост. Ако резултатите се потвърдят, напълно възможно е в близко бъдеще отоплението да не идва от радиатор или котел, а директно от самите стени на дома.

