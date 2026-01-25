Защо алоето изсъхва и как да го спасим? 7 прости стъпки

Алое вера е издръжлив сукулент, но при неподходящи условия започва да увяхва. Ако растението изглежда зле, нещо не е наред с грижите за него. Публикация в „Марта Стюарт“ предоставя кратки и ефективни съвети как да спасите алоето си.

Коригирайте графика си за поливане

Алоето съхранява вода в листата си и не понася преполиване. Сухите, кафяви листа показват липса на влага, докато меките, напоени с вода листа показват твърде много. Поливайте само след като почвата е изсъхнала напълно.

Отстранете сухите листа

Отрежете всички долни кафяви листа – това може да се дължи на пресушаване или естествено стареене. Не позволявайте на растението да изсъхне напълно.

Регулирайте осветлението

Алоето се нуждае от ярка, индиректна светлина. Недостатъчната светлина и влажната почва бързо ще влошат състоянието на растението. Твърде много слънце може да обезцвети листата. Най-доброто място е леко отдалечено от прозорец с южно или западно изложение.

Разделете растението

Ако алоето е станало претъпкано в саксията си, може да се раздели. Извадете растението, внимателно отрежете корените между розетките и ги засадете отново в отделни саксии.

Отрежете всички изгнили корени

Ако листата увисват и пожълтяват, огледайте корените. Отстранете всички меки, изгнили части, засадете отново в прясна почва и намалете поливането.

Не торете, когато възникнат проблеми

Докато растението е отслабено, торовете само ще причинят вреда. Ако все пак торите, направете го по-късно и с нежни органични торове.

Проверете за вредители и болести

Тъмните петна и гниенето може да са признак за гъбички, но са възможни и насекоми, брашнести дървеници или паякообразни акари. При правилно осветление и поливане подобни проблеми са рядкост.

С правилна грижа алоето бързо се възстановява и отново радва със здравословен вид.

