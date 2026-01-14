Прахосмукачка или бърсане на прах? Кое е трябва да е първо

Когато почистват дома си, хората често се чудят кое е по-добре да направят първо – да минат с прахосмукачка или да избършат праха. Категоричен отговор сякаш няма, но според експертите в почистването правилната последователност може да направи разликата между временно и наистина ефективно чистене, пише Better Homes and Gardens.

Защо първо се бърше прахът

Повечето специалисти са единодушни, че първата стъпка трябва да бъде бърсането на праха. Причината е проста – когато се почистват рафтове, мебели и високи повърхности, праховите частици се разнасят във въздуха и неизбежно падат върху по-ниските зони и пода. Ако първо използвате прахосмукачка, този прах ще се утаи след това и ще обезсмисли усилията ви.

„Първо трябва да почистите праха, след това да минете с микрофибърна кърпа или влажни кърпи, особено във високи зони като вентилатори, и чак след това да използвате прахосмукачка. Видът на пода няма значение – първо се чисти прахът“, обяснява Мъри Кларк, собственик на Murray Clean в Плимут.

Редът е важен, независимо от пода

Експертите подчертават, че тази последователност важи за всички видове подови настилки – паркет, ламинат, плочки или мокет. Какъвто и да е подът, цялата мръсотия и прах в крайна сметка се събират именно там.

„Ако първо минете с прахосмукачка, а после бършете праха, по същество съсипвате собствената си работа. След час ще трябва да чистите отново, иначе ще усещате песъчинки под краката си“, казва Нишант Прасад, съосновател на Clean Fanatics.

Кога все пак прахосмукачката е първа

Има и едно изключение. Според собствениците на MaidThis Cleaning Джен и Браян Бойл прахосмукачката може да бъде използвана преди бърсането на прах само в случаите, когато в дома има много косми – от домашни любимци или хора с дълга коса. Тогава първоначалното обиране на космите улеснява останалото почистване и предотвратява разнасянето им из стаята.

