Мъск с изненадващо изявление за Христос! Вълна от теории в интернет

Кратък коментар на Илон Мъск за Исус Христос предизвика бурна реакция в социалните мрежи и отприщи нова вълна от спекулации около личните му убеждения. Поводът бе лаконичният му отговор на публикация във Фейсбук, в която се пита кой би „проповядвал на Илон Мъск“. Основателят на Tesla и SpaceX отвърна с едно изречение: „Съгласен съм с ученията на Исус“.

Според "Дейли мейл" изказването бързо се превърна в тема на оживени дискусии. Част от потребителите го възприеха като знак за по-ясна позиция на милиардера спрямо християнските ценности. Други обаче поставиха под съмнение искреността на думите му и заговориха за възможни скрити мотиви.

В онлайн пространството се появиха хипотези, че подобен коментар може да е подготовка за „голямо съобщение“ или опит за отклоняване на вниманието от евентуален скандал. Срещу тези твърдения застанаха коментатори, които подчертаха, че съгласието с моралните принципи на християнството не означава автоматично религиозна трансформация или стратегическа комуникация.

Това не е първият случай, в който Мъск коментира религиозни теми. През 2022 г. той написа, че Исус е проповядвал любов, доброта и прошка, като призна, че преди това е подценявал значението на тези идеи. В същото време подчерта, че не се определя като религиозен човек, макар да намира християнските морални принципи за ценни.

Още през 2013 г., в разговор с актьора Рейн Уилсън, Мъск заяви, че изпитва съмнения относно съществуването на свръхсъзнание, което наблюдава и съди човешките действия. В по-късни публични изяви - включително в дискусия с Джордан Питърсън през 2024 г. - той отново изрази уважение към ученията на Исус, като ги определи като морална рамка с устойчиво значение.

Предприемачът е отбелязвал и че е отворен към идеята за Бог като възможно обяснение за произхода на Вселената, но подхожда към темата от позиция на рационален анализ и търсене на доказателства. След последния му коментар майка му Мей Мъск припомни, че семейството има религиозни корени и че децата ѝ са били кръстени в методистката църква.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com