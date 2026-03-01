Сателитно изображение разбулва най-голямата мистерия на 20 век

Емелия Еърхарт остава една от най-емблематичните фигури в историята на авиацията. През 1932 г. тя става първата жена, прелетяла самостоятелно над Атлантическия океан – постижение, което я превръща в символ на смелост и независимост. Пет години по-късно, на 2 юли 1937 г., по време на опит да обиколи света по маршрут близо до екватора, самолетът й изчезва безследно. Оттогава съдбата й се превръща в една от най-големите загадки на 20 век.

Според DailyGalaxy през тази година два независими екипа ще проверят свои хипотези, основани на конкретни находки. Едната теория насочва вниманието към лагуна на остров Никумароро в Кирибати, където сателитни и въздушни снимки са засекли подозрителен обект от края на 30-те години. Другата отвежда изследователите в дълбините край остров Хауланд – мястото, където Еърхарт е трябвало да кацне за презареждане.

„Обектът Тарая“ – следа в лагуната на Никумароро

Историята на първата възможна следа започва през август 2020 г. Майк Ашмор, ветеран от ВМС на САЩ, разглежда изображения в Apple Maps от дома си в Калифорния, когато забелязва странен силует на северния бряг на вътрешната лагуна на необитаемия остров Никумароро. Той публикува екранни снимки във форума на Международната група за възстановяване на историческа авиация TIGHAR.

Последвалата дискусия показва, че обектът се вижда на кадри от 2016, 2017 и 2018 г., но изчезва през юли 2020 г., вероятно отнесен от буря. Основателят на TIGHAR Рик Гилеспи реагира бързо. Той отбелязва, че почти всяка седмица някой „открива“ останките на самолета на Емелия Еърхарт в Google Earth, но обикновено става дума за корабни останки или оптични илюзии. В този случай обаче обектът изглеждал реален, макар Гилеспи първоначално да предполага, че може да е панданус – вид тропическо растение.

Хипотезата за самолетни останки се подсилва от въздушни снимки на ВМС на САЩ от 1938 г., на които на същото място се вижда тъмно петно. Гилеспи вече е изследвал района при предишна експедиция, но тогава не е открил нищо, което категорично да наподобява самолетни отломки.

Археологът Рик Петигрю от Института за археологическо наследство стига до различно заключение. След анализ на снимките от 1938 г. той заявява пред CNN: „С доказателствата, които имаме, е жалко да не отидем и да ги проверим.“ Петигрю ще оглави експедиция с участието на университета Пърдю – институцията, в която Еърхарт е преподавала. На 28 юли 2026 г. трима представители на Пърдю ще заминат за петдневна мисия, оборудвани със сонар, магнитометри и хидравлична драга за изследване на лагуната.

Теорията за Никумароро се опира и на артефакти, откривани при предишни експедиции: компактно огледало, подобно на това, което Еърхарт използвала; буркани с крем против лунички – известно е, че тя се притеснявала от тях; фрагменти от козметика; счупен нож; бутилка с патент от 1933 г.; дървена кутия за секстант. През 1940 г. на острова са намерени кости, смятани първоначално за мъжки, които по-късно са изгубени. Съвременни анализи сочат, че пропорциите им съответстват на жена с телосложението на Еърхарт. Гилеспи поддържа версията, че тя е оцеляла след катастрофата и е живяла известно време на острова.

Дълбините край Хауланд – нова зона за търсене

Втората група изследователи подхожда скептично към „Обекта Тарая“ и залага на различна теория, базирана на анализ на радиообмена от 1937 г. Малко преди изчезването си Емелия Еърхарт осъществява връзка с катер на бреговата охрана на САЩ близо до остров Хауланд.

Архивните данни показват, че тя е летяла на височина около 305 метра и е оценила разстоянието до острова на приблизително 322 километра, преди връзката да бъде прекъсната. Дейв Джордан, президент на изследователската група Nauticos, реконструира използваното през 1937 г. оборудване и през 2020 г. провежда тестови полети със сходен самолет.

Анализът насочва вниманието към различен район – не северно или северозападно от Хауланд, където досега са се концентрирали издирванията, а към друга зона. През 2026 г. четири автономни подводни апарата със сонар за странично сканиране ще бъдат спуснати в океана, за да претърсят новата локация за останките на самолета на Емелия Еърхарт.

Десетилетия след изчезването ѝ мистерията продължава да вълнува учени, изследователи и авантюристи. А дали именно 2026 г. ще донесе окончателен отговор – предстои да разберем.

