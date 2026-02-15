Изтекоха секретни документи на съветските служби за НЛО

Повече от три десетилетия след тайното им изнасяне от Русия на бял свят излизат разузнавателни документи, свързани със съветските програми за изследване на НЛО. Според информация на NewsNation архивите са били изнесени контрабандно от американския разследващ журналист Джордж Кнап, без знанието на КГБ. Случаят придава допълнителна мистерия около самите материали и начина, по който са достигнали до Запада.

Тайните програми на СССР

Файловете съдържат твърдения, че в Съветския съюз са действали няколко строго секретни програми, посветени на изучаването на неидентифицирани летящи обекти. Това контрастира рязко с официалната позиция на Москва от онова време, която публично определяше темата за НЛО като „американска пропаганда“. В действителност обаче разузнавателните структури са регистрирали и анализирали хиляди сигнали за необичайни обекти в небето, близки срещи и дори твърдения за отвличания.

Документите не дават окончателен отговор за природата на явлението. Те обаче показват, че въпросът е бил разглеждан сериозно и е достигал до най-високите управленски нива в страната.

Масови наблюдения и странни случаи

Сред публикуваните материали се съдържат описания на масови наблюдения. Бившият агент на ФБР Бен Хансен, водещ на предаването „Свидетел на НЛО“ по Discovery+, посочва случай от 80-те години в малък град, където според свидетелства обект с форма, наподобяваща медуза и с дължина над 130 метра, се е реел над хората. Хансен сравнява описанието с добре познатия инцидент „Светлините на Феникс“ от 1997 г. в Съединените щати.

„Мисля, че най-удивителното е, че е имало масивни наблюдения... и въпреки това не чуваме нищо за това от нашата страна на света“, заявява Хансен.

Глобална вълна от сигнали

Според него ръстът на съобщенията за НЛО през 70-те и 80-те години е бил глобален феномен. Подобна вълна от наблюдения е отчетена и в Съединените щати. Хансен допуска, че популярността на научнофантастични филми като „Близки срещи“ и „Междузвездни войни“ е повлияла на начина, по който обществото възприема и интерпретира подобни събития.

Разсекретените материали не дават окончателни отговори, но повдигат въпроси за това колко широко разпространен и институционално разглеждан е бил феноменът зад Желязната завеса.

