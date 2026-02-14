Защо се мразят Никол Кидман и Анджелина Джоли

Нов телевизионен проект напомни едно от най-обсъжданите женски съперничества в Холивуд. Според източници, цитирани от американския таблоиден печат, Анджелина Джоли била изключително нещастна, след като Никол Кидман получила главната роля в дългоочакван криминален сериал, базиран на бестселърите на Патриша Корнуел.



Спорът не е скорошен и е просто нов епизод в едно съперничество, което продължава вече две десетилетия.



58-годишната Никол Кидман участва в сериала „Скарпета“, където играе д-р Кей Скарпета, известен съдебен патолог, която разрешава сложни престъпления извън редовното си работно време. Поредицата излиза скоро, а играта на актрисата вече е получила похвали в средите на киноиндустрията, което увеличило разочарованието на Анджелина Джоли, която отдавна искала ролята.

Според източници от Холивуд 50-годишната Анджелина смята, че проектът е бил „откраднат“ от Никол Кидман. „Анджелина Джоли е бясна и казва, че проектът е провал“, каза източник, цитиран от Radar Online.



„Истината е, че тя е била предпочетена, защото Никол Кидман е на много по-високо ниво във филмовата и телевизионната индустрия“, добави източникът. А за Джоли се твърди, че живее „в малък балон“ и е по-далеч от холивудските гиганти, поради което тя губи важни кинооферти въпреки неоспоримия ѝ престиж. Освен това Никол Кидман е „по-добра бизнес дама“, способна да превърне проектите в дългосрочни успехи. Основно предимство за нея е телевизионната ѝ империя, изградена през последното десетилетие. Актрисата си сътрудничи с големи екипи от продуценти, за да реализира успешни сериали като „Големите малки лъжи“, „Разрушаването“, „Девет перфектни непознати“, „Лъвица“… Всички тези проекти са затвърдили репутацията на Кидман като взискателен и високоотдаден професионалист.

А „Скарпета“ може да бъде нов връх в кариерата ѝ. Тази постоянна енергия и желание да продуцира и да участва в подходящи проекти, изглежда, са ключът към настоящия ѝ успех.



Съперничеството между двете започнало още през 2005 г., когато Анджелина Джоли се вреди за главната женска роля в „Мистър и мисис Смит“, за която първоначално била спрягана Никол Кидман и откъдето тръгна връзката на Анджелина с Брад Пит. Друг поглед към враждата им е, че Никол Кидман винаги е била „на страната на Дженифър Анистън“ в широко известната вражда с Брад Пит. „Джоли никога не преодоля факта, че Никол Кидман е била на страната на Дженифър. Тя се чувстваше несправедливо осъждана и никога не е забравила това“, заключи източникът, пише "Ретро".





