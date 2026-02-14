Забравената принцеса, която още живее в сърцето на София

На 15 февруари 1958 г., далеч от родината, в тиха Швейцария, угасва една от най-елегантните и загадъчни фигури на българската династия — княгиня Надежда. Тя е най-малката дъщеря на княз Фердинанд I, сестра на цар Борис III и последната българска принцеса, родена в двореца в София.

Животът ѝ е като роман — блестящо начало, драматични обрати, изгнание, любов, загуби и достойнство, което не се пречупва дори пред най-жестоките удари на века.

Княгиня Надежда

Дете на две империи

Княгиня Надежда е родена на 30 януари 1899 г. в София. Тя е дъщеря на княз Фердинанд I и княгиня Мария-Луиза Бурбон-Пармска. По бащина линия е свързана с Кобургите — една от най-влиятелните европейски династии, дала царе на Белгия, Португалия и Великобритания. По майчина линия произхожда от Бурбоните — древен френски кралски род.

Това я прави една от най-високопоставените принцеси, раждани някога в България.

Княгиня Надежда

Детство в дворец, разтърсен от трагедии

Надежда расте в дворец, в който блясъкът и трагедията вървят ръка за ръка. Майка ѝ умира, ден след нейното раждане, на 31 януари 1899. Отглеждат я бавачка и гувернантки, а по-късно — мащехата ѝ Елеонора Ройс-Кьостриц, която става истинска майка за всички деца на Фердинанд.

Надежда е тиха, интелигентна, с изключително благородно поведение. Владее няколко езика, свири на пиано и е възпитавана в духа на европейската аристокрация.

Княгините Евдокия и Надежда

Бракът, който я отвежда в Испания

През 1922 г. княгиня Надежда се омъжва за Хуан Луис де Бурбон и Бурбон — испански инфант по произход, макар и без претенции към трона. Бракът е блестящ, но не и лек. Двамата живеят в Мадрид, а по-късно в изгнание заради политическите сътресения в Испания.

Надежда ражда четири деца, които свързват българската династия с испанската аристокрация. Нейните потомци и днес заемат престижни позиции в Испания и Латинска Америка.

Мария-Луиза

Сестрата на цар Борис III, която остава в сянка

Докато брат ѝ Борис III управлява България в едни от най-тежките години на ХХ век, Надежда живее в чужбина, но поддържа постоянна връзка с него. Тя е негов доверен човек, а в писмата им се усеща дълбока обич и взаимно уважение.

Жената, която се връща само веднъж

Последното посещение на Надежда в България е през септември 1943 г. - за погребението на брат ѝ, цар Борис III.

Това е най-тежкото ѝ завръщане. София е обвита в траур, дворецът - в мълчание, а България - в несигурност. Надежда стои до ковчега на брат си с достойнство, което впечатлява всички, които я виждат.

Това е последният път, когато стъпва на българска земя.

След смъртта на Борис през 1943 г. Надежда преживява тежък удар. Тя остава далеч от България, но следи съдбата на племенниците си — малолетния цар Симеон II и княз Кирил.

Княз Фердинанд

Изгнание, бедност и достойнство

След Втората световна война и установяването на комунистическия режим в България, Надежда няма право да се върне в родината си. Животът ѝ преминава в скромност, далеч от дворцовия блясък. Семейството ѝ преживява финансови трудности, но тя запазва аристократичното си достойнство.

Умира на 15 февруари 1958 г. в Лозана, Швейцария — далеч от България, която никога не спира да обича.

Следата в София: Квартал, кръстен на принцеса

Малцина знаят, че вероятно на нейно име е кръстено някогашното софийско село Надежда — днес един от най-големите жилищни комплекси в столицата.

Това е тихият, почти забравен жест на признателност към принцесата, която носи името си като обещание — надежда за България в бурните години на ХХ век.

Защо българите знаят толкова малко за нея

Княгиня Надежда остава встрани от големите исторически събития, но не защото няма роля, а защото съдбата ѝ е белязана от изгнание. Тя не участва в политиката, не заема официални позиции и не оставя мемоари.

Но животът ѝ е огледало на европейската история — войни, революции, падането на монархиите, изгнание, нови начала.

Тя е последната българска принцеса, родена в царския дворец в София. И една от най-елегантните, интелигентни и достойни жени в нашата династична история.

Нейното наследство

Днес името ѝ рядко се споменава, но потомците ѝ живеят в Испания и Франция. Тя е мост между България и Европа, между Кобургите и Бурбоните, между стария свят и новия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com