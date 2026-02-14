Клюки от кухнята: кои са новите жертви на шеф Ангелов

Цяла седмица преди старта на новия, осми, сезон на „Хелс Китчън“ в България, станаха ясни лицата на хората, които тази пролет ще се състезават за благоволението на готвача с най-къс фитил в републиката – Виктор Ангелов. Сред тях няма нито един човек на средна зряла възраст. Всички са младежи максимум на около 30 години.

Осмият сезон на „Хелс Китчън“ тръгва на 17 февруари, но епизодите се снимат малко по-рано, за да бъдат готови за излъчване навреме. Това даде възможност на феновете да разкрият лицата на новите участници доста преди показването им в ефира на Нова тв. От публикуваните снимки се вижда, че става въпрос само за млади момичета и момчета, повечето очевидно още нямат 30 години, а останалите са ги навършили наскоро. Почитатели на кулинарното риалити успяха да запечатат с телефоните си моменти от състезание по готвене между традиционния червен и син отбор.

Жените са в червено, а мъжете – в синьо, но по някаква причина май се е наложило един от тях да се прехвърли при дамите. Бъдещите кулинарни риалити звезди са готвили по време на кукерски празник в Кюстендил. Някои от тях дори са се маскирали, слагайки традиционни костюми, маски и звънци. Това издава, че епизодът вероятно ще бъде излъчен около Сирни заговезни – 22 февруари, когато в много краища на България се правят кукерски игри. Денят е неделя, когато „Хелс Китчън“ не се излъчва, така че вероятно епизодът ще бъде в ефир във вторник или сряда след празника. Специално за шоуто в Кюстендил игрите са били организирани по-рано, за да ги заснеме екипът на шеф Ангелов. Според информацията в този конкретен ден победата е била извоювана от червеният отбор.

Въпреки инфлацията от Нова телевизия не са счели за нужно да увеличат наградата за победителя в Кухнята на ада и тя остава, както и преди, 100 бона в левове, само че парите вече са обърнати в евро по официалния курс. По този начин се е образувала ексцентричната сума от 51129 евро и 19 евроцента. Хубаво ще е, ако шеф Ангелов я произнесе в ефир точно по този начин – до последния цент. Говори се също така, че една от участничките този сезон е от Щип, Северна Македония. В това няма нищо изненадващо, след като миналата година имаше участник от Италия. На снимките се вижда също, че има участничка със светлосиня коса, която обаче не прилича на феята Малвина от „Пинокио“, чиито коси са светлосини. По-скоро прилича на колоритната Тоника Гайтанска от предишния сезон на риалитито.

Източник: Уикенд

