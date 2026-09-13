Клюки от кухнята: кои са новите жертви на шеф Ангелов
Осмият сезон на „Хелс Китчън“ тръгва на 17 февруари
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Осмият сезон на „Хелс Китчън“ тръгва на 17 февруари
Кастингът за новото предаване вече е отворен
Това стана само за 3 месеца
Тома се завърна в реалитито
Ненчо Балабанов и Мария Игнатова са водещи на ново шоу по Нова. В "Пееш или лъжеш" хора с артистични умения и харизма, които пеят фалшиво или пък имат...
От английския канал избраха нашенска дива природа за терен на шоуто Риалити от типа "Сървайвър" бе заснето в българска гора. Създателите на шоуто по...
Сървайвърите Явор и Дамяна се залюбиха на фона на интригите
Синът на Иван Иванов ще обере вота на младите Двама нови съквартиранти ще се борят за място под слънцето в Къщата на "ВИП брадър". Актьорът, режисьор...
7 смелчаци и 50 души екип снимат риалити шоу в Момчиловци
Интерактивна прожекция на документалния филм "YESМECAN" в Евро Синема
Това травмира малките, а и те не искат подобна слава
Мълвата дава 250 000 за победителя
София. Вторият сезон на реалити шоуто Big Brother All Stars стартира снощи в ефира на Нова телевизия. Водещият Ники Кънчев посрещна Съквартирантите в...
София. Само за един месец желаещите да се включат в най-очаквания реалити формат в България надхвърлиха 12 000 души. Завръщането на Survivor по bTV пр...
Беър Грилс повежда екстремно реалити състезание по оцеляване
Йоана призна за грехове в тъмното си минало