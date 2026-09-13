Реалити "Пееш или лъжеш" тръгва по Нова

Ненчо Балабанов и Мария Игнатова са водещи на ново шоу по Нова. В "Пееш или лъжеш" хора с артистични умения и харизма, които пеят фалшиво или пък имат...