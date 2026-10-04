Европа свали цените на електромобилите, но Китай има скрит коз

Европейското производство на електромобили бележи значителен напредък благодарение на падащите цени на батериите, напредващата автоматизация и натрупания производствен опит. Проучването AMS/ABB Automotive Manufacturing Outlook показва, че над половината от представителите на индустрията виждат подобрение в производствените процеси спрямо предходната година, като едва 8% ги намират за по-сложни. Основен двигател са технологичният прогрес (41%), целевите инвестиции (31%) и по-ниските цени на суровините (30%).

Световният мащаб също оказва влияние - през 2025 г. са произведени близо 22 милиона електромобила (+25% на годишна база), а в ЕС обемът е нараснал с 30% до 3,2 милиона бройки. Увеличаването на капацитета в Европа разчита предимно на модернизация: от 13 обявени проекта в ЕС през 2025 г. едва пет са за изцяло нови заводи, докато останалите преустройват съществуващи поточни линии. Паралелно с това цената на литиево-йонните батерии спадна с 8% през 2025 г. до 108 долара за kWh (по данни на BloombergNEF), което понижи средната цена на електромобилите в Германия с 6%. Въпреки това достъпните електрически модели (под 30 000 долара) са под 10% в Европа спрямо 25% при автомобилите с конвенционални двигатели.

Въпреки положителната тенденция европейските производители изостават от Китай. Според Международната агенция по енергетика (IEA) прякото производство на електромобил в Китай е с над 30% по-евтино спрямо западните пазари. Предимството на китайските фабрики не е само в евтиния труд, а в по-високата автоматизация, ефективност и висок рандеман (над 90% годна продукция при батериите). За да отговорят на конкуренцията, 31% от анкетираните компании увеличават инвестициите в роботика. Основно предизвикателство пред пълната електрификация обаче остава пазарът - 38% от експертите посочват колебанията в търсенето като основна спирачка.