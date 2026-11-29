Почти два пъти по-евтино излиза покупката на нов автомобил в Китай в сравнение със САЩ, а при някои електромобили разликата спрямо европейския пазар е още по-голяма. При това не става дума единствено за китайските марки, а и за модели на утвърдени световни автомобилни гиганти. Специализираното издание "Суперкар Блонди" сравнява цените на трите големи автомобилни пазара и разкрива причините за огромните разлики. Сред тях са производствените разходи, ожесточената конкуренция в Китай и митническите бариери пред износа.

Драстична разлика дори при Volkswagen

Според данните на американската компания Kelley Blue Book през март 2026 г. средната каталожна цена на нов автомобил в САЩ е достигнала 51 456 долара, докато действително платената средна цена е била 49 275 долара. В Китай средната цена на нов автомобил през първите месеци на годината е около 180 000 юана, или приблизително 26 325 долара.

Особено интересно е сравнението при Volkswagen. Моделът Sagitar S се предлага в Китай на начална цена, равняваща се на около 11 600 долара, докато американският му аналог Jetta струва близо 24 000 долара. Китайският пазар предлага и значително по-богат избор от достъпни автомобили, докато в САЩ производителите все повече се ориентират към по-големи и скъпи модели.

Колко по-скъпо плащаме в Европа

Още по-впечатляващи са разликите при електромобилите. Според сравнението на "Суперкар Блонди" BYD Dolphin се предлага в Китай за около 16 524 долара, докато цената му в Германия достига 37 439 долара. При BYD Atto 3 разликата е от 19 283 до 42 789 долара.

Малкият градски електромобил BYD Seagull струва около 9000 долара на китайския пазар. Във Великобритания европейската му версия Dolphin Surf се предлага на начална цена от 18 650 британски лири, или приблизително 24 366 долара. Разбира се, оборудването и техническите характеристики на версиите за различните пазари невинаги са напълно идентични.

В България същият модел Dolphin Surf се предлага на цени, започващи от 19 400 евро, според данните на автомобилния каталог 0km.bg от октомври 2026 г.

Тайната на ниските китайски цени

По-евтината електроенергия, по-ниските разходи за труд, субсидираните терени за промишлено строителство и по-достъпната развойна дейност позволяват на китайските производители да намаляват себестойността на автомобилите. Допълнително предимство е концентрацията на доставчиците на компоненти в непосредствена близост до големите автомобилни заводи.

Според анализ на Международната агенция по енергетика производството на компактен SUV в Китай е с над 30% по-евтино в сравнение с развитите западни икономики. Това се отнася както за електромобилите, така и за колите с двигатели с вътрешно горене. Сред основните причини са огромният производствен капацитет, високата степен на автоматизация и възможността компаниите сами да произвеждат голяма част от необходимите компоненти.

Средните цени на акумулаторните клетки в Китай са с над 30% по-ниски от европейските и с над 20% от американските. Същевременно ожесточената конкуренция между китайските автомобилни компании ги принуждава непрекъснато да оптимизират разходите си и да предлагат повече оборудване на достъпни цени. При износа към Европа обаче към производствената себестойност се прибавят транспортните разходи, митата, местните данъци, разходите за сертифициране и изграждане на дилърска и сервизна мрежа.