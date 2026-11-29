Основните хранителни продукти продължават да поскъпват на борсите в България в навечерието на декември. Най-сериозно е увеличението при зеленчуците, като само за седмица тиквичките са поскъпнали с над 21%, а червените чушки - с повече от 15%. Нагоре вървят и цените на редица продукти от първа необходимост, сред които олиото, яйцата, оризът и пилешкото месо. Това показват последните седмични данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Зеленчуците водят поскъпването

Най-голямо увеличение има при тиквичките, които вече се търгуват по 1,46 евро за килограм след поскъпване с 21,06%. Червените чушки добавят 15,06% към цената си и достигат 1,65 евро за килограм. Краставиците поскъпват с 6,33% до 1,78 евро, а доматите - с 2,22% до 2,39 евро за килограм.

По-скъпи са и традиционните за зимната трапеза зеленчуци. Зрелият лук поскъпва с 6,16% до 0,62 евро за килограм, зелето - с 5,82% до 0,55 евро, картофите - с 2,76% до 0,67 евро, а морковите - с 1,2% до 0,66 евро. Зелената салата се търгува по 0,70 евро след увеличение с 1,16%.

При плодовете движението на цените е разнопосочно. Гроздето поскъпва с 4,5% до 1,44 евро за килограм, а бананите - с 2,11% до 1,55 евро. Ябълките обаче поевтиняват с 5,84% и вече струват точно 1 евро за килограм на едро. Цената на лимоните се понижава с 0,28% до 1,42 евро.

Олиото, оризът и яйцата отново поскъпват

При основните хранителни продукти най-сериозно е увеличението на цената на лещата - с 4,7% до 2,05 евро за килограм. Оризът поскъпва с 4,47% до 1,73 евро за килограм, олиото - с 3,04% до 1,76 евро за литър, а захарта - с 0,63% до 0,96 евро за килограм.

Замразеното пилешко месо вече се търгува по 3,58 евро за килограм след увеличение с 0,9%. Яйцата размер М поскъпват с 2,04% до 0,20 евро за брой на едро.

Добрата новина за потребителите е понижението на цените на зрелия фасул и брашното. Фасулът поевтинява с 2,12% до 2,03 евро за килограм, а брашното тип 500 - с 3,79% до 0,66 евро.

Сиренето и киселото мляко поевтиняват

Разнопосочно е движението на цените и при млечните продукти. Кравето сирене поевтинява с 1,16% до 5,98 евро за килограм, докато кашкавалът тип "Витоша" поскъпва с 0,77% до 9,20 евро за килограм.

Киселото мляко с масленост от 3% и повече поевтинява с 2,34% до 0,75 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко поскъпва минимално - с 0,16% до 1,26 евро за литър, а пакетче краве масло от 125 грама вече струва 1,46 евро след увеличение с 2,53%.

Според справка на специализираното издание "Ритейл нюз", изготвена по данните на ДКСБТ за периода 23-27 ноември, 24 от общо 32 наблюдавани хранителни продукта са поскъпнали, а осем са поевтинели. Посочените стойности са средни цени на едро с включен ДДС, а не крайни потребителски цени в магазините.