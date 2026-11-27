Началникът на Централния софийски затвор Светослав Пенов е освободен от длъжност заради фрапиращ пропуск, при който арестант е бил неправомерно пуснат на свобода въпреки действащите съдебни и прокурорски актове. Задържаният е прекарал шест дни извън затвора, преди отново да се озове зад решетките.

За уволнението съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов в отговор на парламентарен въпрос на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Дисциплинарна отговорност ще бъде потърсена и от служителя, който е трябвало да следи за законосъобразното изпълнение на съдебните актове.

Арестантът сам се появил в съдебната зала

Става дума за 19-годишния Красимир Пантов, който е подсъдим по дело за серия от жестоки нападения над граждани в столицата. Младежът е постъпил в Софийския затвор на 27 юни тази година за изпълнение на мярката за неотклонение „задържане под стража“. Въпреки действащите прокурорски и съдебни актове на 29 септември той бил неправомерно освободен. Едва на 5 октомври отново се озовал зад решетките.

Абсурдният случай беше разкрит от журналистката Вероника Димитрова в рубриката „По следите“ на Нова телевизия. За пропуска станало ясно по време на съдебно заседание, на което подсъдимият пристигнал сам, без охрана и конвой. Пред магистратите той обяснил, че е бил освободен по погрешка.

Трима подсъдими с общо 14 обвинения

Красимир Пантов е подсъдим заедно със своя 22-годишен брат Цветан Пантов и 28-годишния Мирослав Цаков. Срещу тримата са повдигнати общо 14 обвинения във връзка с поредица от нападения над клиенти на заведения и случайни минувачи в София.

Сред случаите, документирани в журналистическото разследване, е нападение над клиенти на заведение за бързо хранене на столичната улица „Георги С. Раковски“ през ноември миналата година, при което са пострадали десет души. Делото обхваща и случаи на побои в нощен бар и в района на НДК през февруари тази година. Част от пострадалите са изразили опасения пред телевизията, че подсъдимите отново могат да се окажат на свобода.

След уволнението предстоят още дисциплинарни мерки

Проверката, извършена по заповед на директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), е установила длъжностните лица, отговорни за неправомерното освобождаване на арестанта. Освен отстраняването на Светослав Пенов ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност и от експерта, който е бил натоварен да следи за законосъобразното изпълнение на получените прокурорски и съдебни актове относно задържаните.

Предприети са и мерки за допълнително обучение на новоназначените служители в администрацията на Софийския затвор. То ще бъде провеждано от експерти на ГДИН и ще бъде насочено към правилното изпълнение на съдебните и прокурорските разпореждания, за да бъдат предотвратени подобни случаи в бъдеще, посочва в отговора си министър Найденов.