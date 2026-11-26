Георги Семерджиев, убил Хариет и Христина в катастрофа през лятото на 2022 г. в София, заживява с Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, в затвора в Самораново, пише "България Днес".

Семерджиев ще бъде преместен в кауша в Самораново, където лежи пернишкото страшилище Васил Михайлов, защото пандизът в Бобов дол е официално закрит. Причината е, че сградата е в окаяно състояние и няма никакъв смисъл да се инвестира в ремонтирането й, категорични са от Министерството на правосъдието.

Преместването на затворниците от Бобов дол трябва да приключи до средата на декември. Това означава, че Семерджиев ще празнува Коледа и Нова година в нова среда, която е доста по-благоприятна от тази в затвора в Бобов дол.

В Самораново, където капацитетът е 400 лишени от свобода, има модерен учебен център, преходно отделение , училище, промишлени цехове, игрище и параклис, където Семерджиев ще може да се моли на Бог за прошка за отнетите от него два млади живота.

Васил Михайлов също е в затворническото общежитие в Самораново, където доскоро изтърпяваше присъда по старо дело след залавянето му през май 2026 г., но остава зад решетките за постоянно и след изтичането й поради нови мерки за неотклонение и европейска заповед за арест, издадена от Гърция за няколко тежки престъпления. Грози го доживотен затвор.

Едно от престъпленията, за които го дирят гърците, е грабеж в Неа Ираклица. Той се извършва на 23 август 2025 г. В сутрешните часове трима нашенци нападат и бият български бизнесмен, след което му отнемат 5500 евро. Ударите са нанесени с метална палка по главата.

Васил Михайлов вече изтърпя ефективна присъда от една година и осем месеца лишаване от свобода. След изтичането й той остана в ареста по производството за изпълнение на Европейската заповед за арест, като мярката му за неотклонение "задържане под стража" беше потвърдена от Софийския апелативен съд.