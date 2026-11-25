Когато чуете името Бутан, първата асоциация обикновено е далечното хималайско кралство, в което щастието на гражданите се измерва официално като брутен национален продукт. България обаче си има свой собствен Бутан - сгушен в плодородната равнина Златия край брега на река Огоста, само на двайсетина километра от Козлодуй. И макар да няма снежни върхове, врачанското село си има своите впечатляващи рекорди и любопитни истории.

Географският рекордьор със 75 километра улици

На първо място, Бутан е истински географски шампион по дължина. Разтегнато по протежение на река Огоста, селото има компактна застроена част от близо 7-8 километра, а общата му улична мрежа надхвърля невероятните 75 километра. Ако решите да го обходите пеша от край до край и да разгледате пресечките му, ви очаква сериозен туристически преход, съпоставим с обиколката на средно голям български град.

Откъде идва екзотичното име?

Въпреки съвпадението с азиатската държава, произходът на името е напълно български и датира още отпреди края на XIV век. Според краеведите селището е кръстено на своя основател или владетел - старобългарското лично име Бутан, образувано от корена "Буто" (подобно на Първан, Цветан и Драган). В османските регистри от XV век селото е записано като Бутанофче и е наброявало едва шест домакинства, преди през XX век да нарасне до почти 5000 жители.

Огненият фонтан, който прочу селото в света

В началото на 90-те години на миналия век Бутан за кратко влиза в световните новини, и то не заради земеделието си, въпреки че земята му се слави като една от най-плодородните в Северозапада. Край селото е открито богато находище на природен газ и нефт. През януари 1993 г. при сондаж изригва мощен газов фонтан и за десет дни в небето над Бутан изгарят около един милион кубически метра газ. Огнената стихия е овладяна едва след намесата на специален украински аварийно-спасителен екип, ръководен от световноизвестния експерт по нефтени и газови аварии генерал Калина.

Тракийски могили и 18 смелчаци в Ботевата чета

Землището на Бутан е буквално осеяно с история - около селото се издигат над 10 неизследвани тракийски могили, а при изкопни работи са откривани древни селища от бронзовата епоха, римски гробници и следи от Аспаруховия окоп.

Най-емоционалната страница в летописа на селото обаче е от май 1876 г., когато през него преминава Ботевата чета на път към Врачанския балкан. Посрещането се превръща в истински празник - цялото село излиза на пътя, а четник, който предишното лято е продавал зеленчуци в Бутан като градинар, разпознава своите стари приятели. Вдъхновени от срещата, 18 бутанчани грабват оръжие, ножове и дори кирки и се присъединяват към въстаниците. След кървавите сражения на Милин камък и Околчица живи в родното село се завръщат едва трима от тях.

Елитни коне и читалище без собствена сграда

Малко известен факт е, че в края на 80-те години Бутан се превръща в център за елитен конен спорт - местната база става собственост на "Атомна енергетика", закупени са девет първокласни расови коня, назначени са професионални жокеи и треньори и започва строеж на покрит манеж.

А в културната история на селото стои един забавен парадокс: местното читалище "Заря", основано през 1911 г. от 50 будни селяни с първоначален капитал от 50 лева, повече от век развива бурна театрална, танцова и хорова дейност, въпреки че построеният през социализма читалищен дом така и остава недовършен и институцията дълги години функционира без собствена сграда.