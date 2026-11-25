В недрата на Рабишката могила край Белоградчик се намира една от най-необикновените художествени галерии в Европа. Нейните творци са живели хилядолетия преди появата на съвременните художници, а платната им са били скалните стени на пещерата Магура.

По тях праисторически хора са оставили изображения на човешки фигури, животни и загадъчни знаци. Част от рисунките са изпълнени с прилепно гуано – необичаен материал, благодарение на който древните изображения са достигнали до наши дни.

Днес обаче посетителите на пещерата не могат да разгледат оригиналите отблизо.

Галерията с рисунките остава затворена за туристи заради опасения за тяхното съхранение. А причините за процесите, които пораждат тревога сред специалистите, все още се изследват.

Така Магурата се оказва пред труден избор – как едно уникално културно наследство да бъде едновременно достъпно и защитено.

Може ли светлината да се превърне във враг на древното изкуство?

През октомври 2026 г. кметът на Белоградчик Боян Минков потвърди, че залата с праисторическите рисунки остава затворена.

По думите му проблемите са се появили след подмяна на осветлението, извършена преди няколко години по проект за трансгранично сътрудничество със Сърбия.

В пещерата започнали да се наблюдават необичайни оцветявания и образувания, каквито преди това не били установявани.

Една от обсъжданите хипотези е, че различният спектър на новото осветление може да е създал условия за развитие на микроорганизми.

Но това все още не е доказано.

Очаква се експертно становище, което да изясни естеството на проблема и необходимите мерки за ограничаването му.

Кметът Боян Минков уверява, че самите праисторически рисунки не са увредени. В същото време появата на необичайни образувания е достатъчно сериозна причина достъпът до галерията да остане ограничен.

Случаят поставя въпрос, който засяга много от световните пещерни светилища: как съвременните технологии да помагат на посетителите, без да променят деликатната среда, в която древните изображения са оцелели хилядолетия?

Новите разкопки променят историята на пещерата

Докато се търси решение за опазването на рисунките, археолозите продължават да изследват миналото на Магурата.

През октомври научният ръководител на проучванията д-р Ваня Ставрева от Регионалния исторически музей във Видин обяви нови данни за обитаването на пещерата.

Работата на археолозите вече позволява категорично да се установи човешко присъствие през средната бронзова епоха.

Открити са и следи от обитаване от началото на четвъртото хилядолетие преди Христа – преходния период между каменно-медната и бронзовата епоха.

В съответните археологически пластове са разкрити структури и фрагменти от керамични съдове.

Тези находки са важни не толкова с външния си вид, колкото с информацията, която дават за хронологията на човешкото присъствие в пещерата.

Учените допускат, че е възможно да има и още по-ранни свидетелства. За да бъде потвърдена тази хипотеза обаче, са необходими допълнителни лабораторни анализи.

Проби се изследват и в лаборатория в Глазгоу.

На колко години всъщност са рисунките?

Това е един от въпросите, на които специалистите все още търсят точен отговор.

Магурата често се представя като дом на едни от най-древните скални рисунки в Европа. Но отделните изображения не са непременно създадени по едно и също време, а датировката им продължава да бъде предмет на научни изследвания.

Една от целите на екипа на д-р Ваня Ставрева е да съпостави данните от археологическите пластове с проучванията на материалите, използвани за самите рисунки.

Особено интересна е възможността за изследване на прилепното гуано, с което са изпълнени част от изображенията.

Така археолозите се надяват да стеснят широкия период, в който традиционно се датира това праисторическо изкуство.

През 2025 г. при проучванията са открити и фрагменти от текстил и костни артефакти. Макар през настоящия сезон да няма толкова впечатляващи предмети, учените подчертават, че новите данни за последователността на обитаване са също толкова ценни.

Магурата постепенно разкрива не просто отделни находки, а историята на поколения хора, които са я използвали в различни епохи.

Италиански учени се включват в проучванията

Нова възможност за изследването на пещерата идва от Италия.

През 2026 г. е поставено началото на сътрудничество с Центъра за праисторически изследвания „Камуно“ в Капо ди Понте – международно известен център за изучаване на скално изкуство.

Негов основател е проф. Емануел Анати, който посещава Магурата още през 1964 г. и публикува изследвания за изображенията.

В архивите на италианския център се съхранява богата документация, която може да помогне за новото проучване на българската пещера.

Специалистите от двете страни вече са започнали обмен на опит. Италиански изследователи са посетили Магурата през септември, а за пещерата и работата на археолозите е заснет и документален филм.

Сътрудничеството може да има значение и за една по-стара българска амбиция.

Магурата чака ЮНЕСКО вече 42 години

Още през 1984 г. пещерата Магура е включена в предварителния списък на България с предложения за световното наследство на ЮНЕСКО.

Това обаче не означава, че обектът вече има статут на световно наследство.

За да бъде разгледана официална кандидатура, е необходима допълнителна документация и изпълнение на съответните изисквания за опазване и управление.

Именно тук опитът на италианските специалисти по скално изкуство може да бъде особено полезен.

Успешното развитие на подобна кандидатура би насочило международното внимание не само към красотата на рисунките, но и към необходимостта те да бъдат съхранени.

Виртуална среща с праисторическите художници

Докато оригиналната галерия остава затворена, туристите все пак имат възможност да се запознаят с необикновените изображения.

През 2025 г. край входа на Магурата отвори врати дигитална галерия, посветена на праисторическите рисунки.

Тя предлага съвременно визуално представяне на художественото наследство на пещерата и позволява изображенията да бъдат разглеждани, без да се натоварва средата, в която се намират оригиналите.

Технологията не може напълно да замени усещането да стоиш пред рисунка, създадена преди хилядолетия.

Но може да помогне за решаването на най-важния проблем – как чудото да бъде показано на хората, без да бъде изложено на допълнителен риск.

Засега няма обявена дата за повторното отваряне на залата с оригиналните изображения.