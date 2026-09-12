Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?
Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
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Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
Находката ще бъде представена официално на 20 август, а според проф. Николай Овчаров тя е свързана и със създаването на Българската патриаршия през 12...
Видеото към песента „Шекер кларинет“ предизвика бурни реакции
Разкопките разкриват неизвестно досега ранновизантийско отбранително съоръжение на повече от 1500 години
Дълбоко вярвам, че вървим към една голяма историческа справедливост, заяви министър Милошев
Милошев настоя за национална програма и по-широко държавно финансиране за опазването на недвижимото културно наследство
Акция предотврати изнасянето на антики за над 120 000 евро
"Смаян съм до каква степен пазим старите обичаи. В нашите народни носии има мотиви от неолита“, подчерта Серафимов
Свидетели сме на нелогична и безумна агресия, се казва в "Молитвена съпричастност"
Откритието е направено от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински
Кой е основният заподозрян
Стотици хиляди посетители през годините са изпълнявали ритуал за късмет в галерията „Виторио Емануеле II“
Какво трябва да популяризираме
Въпреки че е идвал едва два пъти в България Д-р Ранд Епих вече е разгледал 9-10 гробници
Искаме да привлечем младите и много гости от съседните страни, казва откривателят на най-стария град в Европа
Скалата пее, сянката се движи само
Ученици от цялата община участваха в академия, посветена на “Чудесата на Родопите”
Младите са нашите чудеса – те ще поемат по нашия път, каза още той
Пъpвoнaчaлнaтa цeнa e 4 009 265 260 pyбли-oĸoлo 55 млн. дoлapa
„Торнадо Студио“ превръща музеи и археологически обекти в интерактивни преживявания чрез модерни технологии