Пещера събра младите пазители на българските чудеса

Над 100 ученици от 5 до 11 клас се потопиха в магията на родопските легенди и българската история по време на Младежката академия „Чудесата на България“, която се проведе в Младежкия център в Пещера. Събитието се превърна в истинско пътешествие из тайните на Родопите, в което младите хора откриха богатството на културното наследство, научиха за легендите на древните крепости и се срещнаха с истории, които превръщат българската земя в съкровищница на памет и традиции. Срещата бе организирана от Общество "Културно наследство" - българският представител на най-голята и най-влиятелно европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра.

Още в началото атмосферата беше изпълнена с вдъхновение и талант. Млади изпълнители от Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“, Средно училище „Св. Климент Охридски“ и Езиковата гимназия „Бертолт Брехт“ представиха народни песни, които създадоха празнично настроение и припомниха живата връзка между поколенията.

Младежката академия събра ученици от всички училища в общината, които участваха в интерактивна лекция, презентации и дискусии, посветени на опазването на културното наследство и възможностите за развитие на младежкия културен туризъм. Основната цел на инициативата е да насърчи активното участие на младите хора в съхраняването на националната идентичност и историческата памет, както и да ги мотивира да бъдат посланици на българската култура и традиции.

Събитието е част от инициативите на Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“. Инициативата обединява образователни лекции, изложби и обществен диалог, насочени към популяризиране на културно-историческото богатство на България и към по-широк достъп на младите хора до тези ценности.

Славка Бозукова – издател на медия „Стандарт“ и председател на Общество „Културно наследство“ запозна учениците с богатството на българското културно наследство и разказа за някои от най-големите чудеса на страната ни – онези уникални съкровища, които ни дават повод да се гордеем.

Сред тях са най-старото обработено злато в света, открито в Юнаците, както и древни светилища и манастири, които пазят паметта на хилядолетията. Бозукова припомни и че на територията на България се намира и един от най-старите манастири в Европа – манастирът „Св. Атанасий“ край Чирпан.

След разказа за чудесата на България вниманието на учениците се насочи към Родопите – планина, която пази безброй легенди, древни крепости и свети места. Специално място в презентацията беше отделено на Пещера и нейните символи.

Сред тях е крепостта Перистера – една от най-значимите исторически забележителности в района, която днес се извисява над града като символ на неговото минало. Друг емблематичен знак на Пещера е часовниковата кула „Сахата“, една от най-старите запазени часовникови кули в България, която векове наред е определяла ритъма на живота в града.

Пещера е известна и със своите дългогодишни занаятчийски традиции. Още от времето на Възраждането градът се прочува със своите кожари и обущари, а и днес остава един от важните центрове на обувната индустрия в България.

Кметът на Пещера Йордан Младенов поздрави участниците и подчерта значението на подобни инициативи за съхраняването на историческата памет.

„Всеки един българин трябва да познава чудесата на България и тяхната история. Радвам се, че Пещера има възможността да бъде домакин на събитие, което събира младите хора около културното наследство на страната ни“, каза той.

По думите му именно младите са истинските чудеса на България – хората, които ще продължат да пазят и развиват традициите на своите родни места.

„Всички вие сте нашите чудеса – хората, които ще продължат да съхраняват и развиват историята на нашия град“, обърна се той към учениците.

Младенов призова младите хора да използват социалните мрежи, за да популяризират забележителностите на родния край.

„Перистера е чудото на Пещера. Със снимки, видеа и публикации можете да покажете на приятелите си красотата на нашия град. А който веднъж го посети, ще поиска да се върне отново“, каза още кметът.

В дискусията се включи и Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите в България, която също е родом от Пещера. В своето емоционално обръщение тя подчерта силната връзка между хората, традициите и историята на родния край.

„Аз съм от Пещера и винаги нося този град в сърцето си. Нашият град е дал на България личности, за които всички ние трябва да говорим и които не бива да забравяме. Пещера е символ не просто на свободата, а на точните хора в точния час – хора, които са имали смелостта да защитят родината и ценностите си“, каза тя.

Кукушева подчерта, че Пещера е пример за етническа и религиозна толерантност – нещо характерно за Родопите.

„Тук хората винаги са живели в мир, сговор и добра дума. Различните етноси – християни и мюсюлмани – са споделяли един и същи град, една и съща земя и една и съща съдба. Тази толерантност е истинското богатство на Родопите“, посочи тя.

Тя припомни и че събитието се провежда в особен период – време, в което съвпадат Великденските пости и свещеният месец Рамазан.

„Това е месецът на прошката, на смирението и на добротата. Прощавайте си, защото мирът, красотата и свободата се крепят именно на прошката. Помнете корените си и разказвайте за тях на децата си“, обърна се тя към присъстващите.

Кукушева подчерта и символиката на хляба като универсален знак на човешкото единство.

„Бог е хлябът, а хлябът е единствената храна, която обединява хората от всички религии. Няма обред без хляб – той е свещен. Той е символ на живота, на труда и на споделената трапеза“, каза тя.

Председателят на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите подари на учениците книжки с рецепти за традиционен обреден хляб, който се приготвя по време на големите християнски празници. Тя напомни и че празникът на Пещера е на 6 май – Гергьовден.

„Нуждаем се от закрилата на Бог, от здраве, късмет и берекет. Нуждаем се и от добро управление, каквото с гордост мога да кажа, че моят град има“, каза още тя и благодари на кмета Йордан Младенов за усилията му за развитието на Пещера.

Етнографът Анелия Милушева разказа на младежите за българските традиции и тяхното значение.

Тя обясни защо българите посрещат гостите си с хляб и сол – символ на уважение, гостоприемство и приемане. Обредният хляб заема особено място в българската култура и присъства във всички важни празници и семейни събития.

„Думата традиция идва от латински и означава да предадеш нещо напред. Фолклорът пък е мъдростта на народа“, обясни тя.

Милушева насърчи учениците да разговарят със своите баби и дядовци и да пазят семейните истории, защото именно те са най-живата връзка между миналото и бъдещето.

Началникът на Регионалното управление на образованието- Пазарджик Дора Дулчева- Величкова разказа за програмата на МОН "България - Образователни маршрути". Тя разясни, че ученици от цялата страна могат да в рамките на няколко дни да се докоснат до ключови исторически места и забележителности в България.

Тя завърши с думите на един истински патриот – Паисий Хилендарски: "Българино, знай своя род и език".

По време на академията археологът Росен Пеевски представи историята на крепостта Перистера и резултатите от археологическите проучвания. Той подчерта, че изграждането и укрепването на крепостта е било мащабен проект, организиран от Солун, а в защитата ѝ са участвали и професионални германски войници.

„Това показва, че нашите земи винаги са били част от големите европейски процеси“, отбеляза археологът.

Гостите на събитието имаха възможност да разгледат и изложбата „Докосни чудесата на Родопите“, която чрез 15 фотопана представя едни от най-емблематичните обекти на културното наследство в планината.

Фотографиите разкриват красотата на древни светилища, крепости, манастири и природни забележителности – богатство, което превръща Родопите в една от най-магичните планини на България.

Младежката академия в Пещера показа, че интересът на младото поколение към историята и културата на България е жив. А когато знанието се предава чрез вдъхновение, лични истории и живи срещи с миналото, то се превръща в памет, която остава за цял живот.

