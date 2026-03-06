Анелия Милушева: младите трябва да разказват за традициите

Защо в българската култура хлябът има толкова важно значение при посрещането на гости? Това обясни етнографът Анелия Милушева по време на Младежката академия „Чудесата на България“, която се проведе в Пещера, организирана от Общество „Културно наследство“.

„Хлябът е жертва, няма обред без хляб. Обредният хляб е най-специалният. С него посрещаме чужденците. Чрез хляба ние ги приобщаваме към нашето“, казва тя.

Според Милушева традицията е „дума с латински корен, която означава да предадем напред“. Фолклорът пък е „мъдростта на народа“, която се съхранява и предава през поколенията.

„Вие трябва да разказвате за традициите – това е вашата работа. Попитайте баба си“, призова етнографът, насърчавайки запазването и предаването на културното наследство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com