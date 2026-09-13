Малка Богородица е! Дава се милостиня, за да сте в благодат
Почитаме Рождеството на света Дева Мария
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Почитаме Рождеството на света Дева Мария
На 1 септември започва църковната година, а народният календар свързва деня с първата бразда, берекета и благополучието на дома
Църквата почита и свети Киприан
Старите поверия предупреждават да не се започва строеж или ремонт, хората гадаели о природата каква есен идва
Предците ни избягвали кавгите и злите думи, а по времето гадаели каква ще бъде есента и следващата реколта
Направеното добро ще ви спаси от извършените грешки
"Ето съкровищата на Църквата", заявил той пред императора
Не се отказва помощ
Не бива и да убивате паяк
В народната традиция 18 юни се възприема като специален и радостен ден
Не разкривайте тайните си
Не извеждайте домашните любимци много-много
Народните поличби съветват да не сключвате сделки
Денят носи спомен за апостолите, почит към Светата Троица и живи народни обичаи за здраве, дом и покойници
Смирението е на фокус
Молят го за здрав брак
Ден за радост, спомен за мъртвите и строги народни правила за пари и работа
От червените яйца до Благодатния огън празникът съчетава християнство и древни традиции
Ако се изкъпете преди изгрев, годината ще е добра
Лазарки - неомъжени момичета обикалят днес домовете