Почитаме Св. Кирил. Ако пеперуда кацне на дланта ви, ще забогатеете

На 9 юни православните християни почитат паметта на Свети Кирил, архиепископ Александрийски - един от най-известните защитници на християнското учение. По този повод са свързани различни традиции, обичаи и забрани.

Църковен празник на 9 юни

Свети Кирил, архиепископ Александрийски, е сред най-известните защитници на християнското учение. Още от ранна възраст той се посвещава на служба на Бога - започва като дякон, след това като проповедник и накрая става глава на Александрийската епархия.

Той става известен с борбата си срещу ересите и оставя след себе си множество богословски трудове, в които тълкува Светото писание, Евангелията и Посланията на апостолите, както и защитава учението за Светата Троица.

Традиции, обичаи и забрани на църковния празник на 9 юни

Вярващите се обръщат с молитви към Свети Кирил Александрийски за защита от недоброжелатели, за укрепване на вярата и за получаване на мъдрост, търпение и духовна сила в трудни моменти. Смята се, че по това време лятото вече е настъпило и природата и земята са изпълнени със специална сила.

В миналото хората са се стараели да прекарват повече време на открито, като се наслаждават на топлината и благодарят за щедростта на природата.

По традиция на този ден се ходи в гората за първите ягоди. С този плод е свързана красива легенда – според преданието, когато Исус Христос се разхождал като дете в гората, Той се смилил над едно скромно растение, което не давало плодове, и го целунал. На мястото на целувката се появили първите ароматни червени плодове.

Смята се, че ягодите, набрани в този ден, трябва да се споделят със семейството и приятелите - това носи добра поличба. Денят се приема и като подходящ за събиране на лечебни билки.

Днес е подходящ момент да се откажете от лоши навици, да направите примирие с близки, да извършите добро дело или да започнете нов етап в живота си.

Църквата, както и във всеки друг ден, не одобрява кавги, нецензурни думи, завист, униние, мързел и обиди. Вярващите се насърчават да запазят душевно спокойствие, да избягват конфликти и да не желаят зло на никого.

В народните традиции на този ден има и няколко забрани. Не се препоръчва да се споделят дори с близки планове и идеи - вярва се, че това може да доведе до провал.

Не бива да се влиза в караници, спорове или изясняване на отношения - конфликтите могат да се проточат дълго и да създадат проблеми. Не е добре да се оставят мръсни съдове в мивката - това се свързва с финансови загуби и трудности в работата. Обратно, редът и чистотата в дома се смятат за носещи благополучие, богатство и вътрешна хармония.

Според предците най-щастливият знак за този ден е, ако пеперуда кацне на дланта ви - това предвещава късмет и финансово благополучие.



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