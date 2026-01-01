Особен ден: Какво пази поясът на Божията майка и какво не бива да правим
Църквата почита и свети Киприан
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Църквата почита и свети Киприан
Който помогне на нуждаещ се, ще поучи благословения
Силата на Боговдъхновените думи според Библията
Историята на праведния Божи човек, учи за дълбочините на вярата
Денят не трябва да започва с гняв и лоши мисли, защото това може да донесе напрежение през следващите месеци
Не разкривайте тайните си
Смирението е на фокус
Не давайте пари назаем
Рубио, Ди Ванс, Хегсет бяха там
Заченала е по естествен път
Молят го за здрав брак
Явно здравеопазването ни вече не работи за болните, ядоса се нейна колежка
Монархът папа Лъв IV се помолиха заедно в Сикстинската капела във Ватикана
До дни двамата президенти трябва да проведат разговори в Будапеща
Подобно нещо се случва за първи път от пет века
Нека вярващи помолят Бог да ни дари мир и справедливост, призова Светият отец
Състоянието им е тежко, група във Фейсбук призовава България да се моли за тях
Черпят чудни и красиви имена
Хората се молят на Богородица да спре пожарите
За загиналите за Свободата на България ще бъде отслужена заупокойна молитва