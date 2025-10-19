Наши православни в Унгария с молебен за срещата Тръмп-Путин

Танчо Попганчев Янчев, свещеник от Българската православна църква в Унгария, призова вчера по време на възпоменателна церемония по случай Деня на унгарско-българското приятелство в град Естергом в северната част на Унгария православната, католическата и протестантската общност на

съвместна молитва за успешни мирни преговори,

предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Членовете на българската православна общност положиха венец на мраморната плоча, отбелязваща унгарско-българското приятелство в базиликата на Естергом, където мощите на свети Иван Рилски са били пазени между 1183 и 1187 година.

На честванията присъства и Миклош Шолтес, държавният секретар за църковни и етнически отношения, както и Симеон Варга – парламентарният говорител на българското етническо малцинство в България.

Солтес благодари на свещеника за молитвената верига и помоли

вярващите да се молят постоянно за мир между Украйна и Русия до предстоящата мирна среща на високо равнище в Будапеща.

През 2016 г. унгарският и българският парламент определиха 19 октомври, Денят на свети Иван Рилски – покровителят на България, за ден на приятелството между двете страни.

