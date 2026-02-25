Жените в Библията: Ноемин и Рут - свекърва и снаха, които са най-добри приятелки

Жените в Библията са особено интересни, смели, находчиви и носителки на мъдрост, от която хората вечно да се поучават.

Ето я историята на Ноемин - записана в Книга Рут от Библията – кратък текст, който започва с глад и свършва с родословие на царе.

„В онези дни, когато съдиите управляваха, настана глад в земята.“ Така започва драмата. Ноемин напуска Витлеем със съпруга си Елимелех и двамата си сина и отива в Моав. Там губи съпруга си. После и синовете си. Три вдовици под един покрив.

Когато решава да се върне у дома, тя казва на снахите си да останат в родината си. Едната – Орфа – остава. Другата – Рут – произнася думи, които отекват през вековете: „Където отидеш ти, ще отида и аз… твоят народ ще бъде мой народ и твоят Бог – мой Бог“ (Рут 1:16).

Най–сетне двете жени пристигнали в Израил и се установили да живеят там. Вярната Рут веднага започнала да работи на нивите, защото било време за жътвата на ечемика. Един мъж на име Вооз ѝ разрешил да събира ечемик в неговите ниви. Знаете ли коя била майката на Вооз? Раав, от град Йерихон, блудницата, която спаси евреите, за която също ще разкажем.

Ноемин става стратегът на бъдещето на Рут. Тя я насочва към нивите на Вооз, роднина с право да изкупи наследството им.

Един ден Вооз казал на Рут: „Разказаха ми за тебе, и за добрината ти към Ноемин. Научих как си напуснала баща си и майка си, и своята страна, и как си дошла да живееш сред хора, които никога преди това не си познавала. Йехова да те възнагради за това!“

Рут отговорила: „Колко си добър към мене, господарю. И колко добре се почувствах от твоите мили думи.“ Вооз много харесал Рут, и не след дълго те се оженили. Това направило Ноемин много щастлива. Но още по–щастлива била тя, когато на Рут и Вооз се родил първият син, наречен Овид. След време Овид станал дядо на Давид.

Когато се ражда синът Овид, жените от Витлеем казват на Ноемин: „Благословен да бъде Господ… той ще бъде за теб утешител на душата“ (Рут 4:14-15). И така от горчивината на една вдовица започва царска линия.

