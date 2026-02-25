Хамид Хамид: Ограничаването на секциите в чужбина е мракобесно

Издевателството върху хората, които бяха насилствено прогонени от България по време на т.нар. възродителен процес, продължава отново - с промените в Изборния кодекс, които ограничават секциите за гласуване в чужбина. Лишаването от права, лишаването от право на глас, е продължение на това престъпление, наречено възродителен процес. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Хамид Хамид в изказване по време на дебатите в пленарна зала по ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс. Той нарече измененията, които орязват секциите за гласуване в чужбина до 20, "мракобесен законопроект" и призова Народното събрание да подкрепи ветото на президента Илияна Йотова.

Тези промени в Избирателния кодекс засягат стотици хиляди, може би милиони граждани по света, каза Хамид.

Промените са противоконституционни – правото на гласуване не търпи никакви други ограничения извън тези, записани в основния закон - при поставяне на дадено лице под запрещение и при влязла в сила присъда. Този дебат го наблюдаваме повече от 30 години. В парламента и обществото постоянно се поставя темата за системно ограничаване правата на гражданите да гласуват, каза Хамид.

Стигна се дотам, че бяха приети ограничения – т.нар. уседналост на местни избори, което си е отнемане на правото на глас. Стигна се дотам, че стотици хиляди, а може би милиони, бяха лишени от правото да гласуват и за представители за европейския парламент. Това стана с мълчанието на ЕС и прословутата Венецианска комисия, която тук толкова много цитираме, продължи Хамид.

Всички знаем защо това се предлага пак, и пак, и пак. Този филм го гледам от 15 години. Целта е да бъдат лишени гражданите, живеещи в Турция, от право на глас. Никакви подмятания – да оставим секциите във Великобритания и САЩ, пък да ограничим тези в Турция, не издържат, възмути се депутатът.

Нека си припомним онези мрачни събития – насилственото прогонване на стотици хиляди български граждани чрез заличаване на тяхната идентичност и религия, призова Хамид. И припомни, че комунистическият режим се гавреше като наричаше насилственото депортиране на българските турци "голямата екскурзия". Тези хора бяха насилствено изгонени. Бяха убити десетки, бяха ранени стотици, може би хиляди, по затворите бяха вкарани хиляди, каза Хамид. Той увери, че в следващото народно събрание ДПС ще внесе предложения за отпадане на т.нар уседналост за местни и европейски избори.

