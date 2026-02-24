Мрежата гръмна! Попиляха Азис след "Капките"

Новата визия на Азис предизвика остра реакция в мрежата. Кралят на попфолка се изфука с новите си гърди в последния лайв на "Като две капки вода". Фолкзвездата бе облечен в прозрачен мрежест потник, който разкриваше всичко, най-вече наскоро поставените гръдни импланти.

Шеф Петров не спести остри думи, като си позволи публична подигравка, която мнозина определиха като "брутална".

"Верно на Васко-Азиса фугата между гърдите му е като "Токата и Фуга"!? Но да не забравяме, че един е Бах и той умря!", написа той във Фейсбук.

Не по-малко директен в изказванията си бе и Павел Владимиров: "То кралица, то е ц*ца, а отдолу - кървавица!", пише той в профила си. И после добавя: "А на зърната на жените им лепим скоч или ни карат да ги мажем - засрамете се бе!"

