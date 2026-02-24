Това са най-добрите евтини дестинации в Европа

Пътуването е един от големите луксове в живота, но за щастие на пътешествениците с ограничен бюджет по света има много държави, които предлагат отлично съотношение цена-качество - места, които вдъхновяват и вълнуват, без да натоварват сериозно портфейла.

И в Европа има такива дестинации. Следващите шест държави се открояват като едни от най-достъпните. Под "евтини" разбираме по-скоро "достъпни", с акцент върху стойността срещу вложените средства и цялостната поносимост на разходите. Западна Европа не се представя особено добре в това отношение - тежестта се поема основно от източната част на континента, отбелязват от Time Out, предоставяйки ни списък от шест такива държави, като за наша изненада (защото въобще не ни се струва толкова евтина), тук попада и България, пише lifestyle.bg.

Най-евтините държави за посещение в Европа:

1. Босна и Херцеговина

Когато става въпрос за съотношение цена-качество, малко места в Европа могат да се сравняват с Босна и Херцеговина. Сараево и Мостар остават сравнително достъпни, но истинската стойност често се крие извън най-популярните маршрути, особено в централната част на страната. Травник очарова с впечатляваща архитектура и прочута местна кухня, а Яйце изненадва с водопади в самия център на града. От дивите коне край Ливно до солената история на Тузла и приключенията във Фоча - страната предлага впечатляващи изживявания на достъпни цени.

2. Литва

Независимо дали разглеждаме историческите забележителности на Вилнюс и Каунас, наслаждаваме се на балтийското крайбрежие в Клайпеда и Неринга или посещаваме духовния център Шяуляй, Литва впечатлява, без да натоварва бюджета. Страната предлага богата културна програма и множество поводи за празнуване на значими годишнини, които могат да бъдат преживени без големи разходи.

3. Сърбия

Белград вече не е толкова евтин, колкото преди, но извън столицата Сърбия предлага изобилие от достъпни възможности. Градове като Кралево и Нови Пазар са богати на история, а Крагуевац и Ужице привличат любителите на събития от XX век. Северният регион Войводина впечатлява с красиви градове като Суботица и Зренянин, където се преплитат култури, архитектурни стилове и кулинарни традиции - всичко това на разумни цени.

4. Полша

Краков и Варшава отдавна не са толкова бюджетни, но Полша остава изключително изгодна, ако се насочим към по-малко популярни места. Познан, Вроцлав и Люблин впечатляват със смесица от ренесансова, ар нуво и готическа архитектура. Катовице, бивш индустриален център, днес се утвърждава като един от най-иновативните и интересни градове в региона, особено със своята Културна зона.

5. Албания

Албания е сред най-вълнуващите и подценявани държави в Европа. Крайбрежието ѝ е основният акцент - градове като Саранда, Вльора и Химара предлагат впечатляващи морски гледки на отлични цени. На север Шкодра разкрива автентичен градски живот, а Тирана остава една от най-недооценените столици на континента. Инфраструктурата понякога не е идеална, но това често означава по-ниски разходи - пътуване с местен транспорт, нощувки в къщи за гости и вкусна традиционна кухня на достъпни цени.

6. България

В началото на 2026 г. България се присъедини към еврозоната. Как това ще се отрази на бюджетните пътувания предстои да се види, но страната остава привлекателна дестинация, отбелязват от изданието. Те пиша още, че Пловдив е един от най-интересните градове в Европа, с отлично запазен римски театър и богато културно наследство. Рилският манастир е сред най-спокойните и красиви места на континента. През 2026 г. се отбелязват значими годишнини, свързани със свети Иван Рилски - основател на манастира, което прави посещението още по-специално.

