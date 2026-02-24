Тежка загуба за Есил Дюран

Поп фолк и джаз певицата Есил Дюран загуби баща си. Наим Дюран е починал на 23 февруари. Тъжната новина съобщи самата изпълнителка в социалните мрежи.

"Моят татко не беше просто човек - той беше музика в тишината ми… светлина, която не угасва, дори когато очите ми се пълнят със сълзи. Артистичната му душа не познаваше граници, пърхаше като пеперуда и рисуваше небето с мечти. Научи ме и мен на същото. Вчера тръгна към звездите. Но аз знам - всяка вечер ще ми намига от най-ярката. И когато запея, гласът ми ще търси неговия аплауз. Защото любов като неговата не умира. Тя остава. В мен. Завинаги. Обичам те, папа и ти благодаря", гласи емоционалното изявление на Дюран.

