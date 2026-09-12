Васко Кеца проговори за баща си, когото срещнал на 30 в цирка
На 76 той разказва за детството, живота на сцената, аритмията и моментите, в които „нямаш право да мрънкаш“ пред публиката
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На 76 той разказва за детството, живота на сцената, аритмията и моментите, в които „нямаш право да мрънкаш“ пред публиката
Въпросът е дали тя ще го превърне в свое място за почивка
Съпругът й я завел в почти безпомощно състояние
Певицата потъна в скръб
Чалгаджийката се заяде за прословутия анцуг
Певицата и половинката й направиха най-важната крачка
Ще свири на китара
Но не се зарадва! Защо?
Двойката има син Харис, който тази година завърши гимназия
Ексцентричната фолкпевица стресна сериозно феновете си
Според нея политиците се страхуват от хората на изкуството
Какво се случва около нея
Преди попфолкът бил мелодичен
Тя споделя за битките, победите, музиката и любовта в живота
Моето дете трябва да расте в една прекрасна атмосфера, категорична е певицата
Очаквайте големи изненади на финала на „Като две капки вода“, обеща Есил
Певицата претърпяла зверска катастрофа в началото на кариерата си
Певицата влиза в кухнята на "Черешката на тортата" с много настроение
Най-после се научих да лъжа, призна красивата певица
Един от образите в новия сезон на "Маскираният певец" вече може би е разгадан