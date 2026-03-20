Любима музикална звезда влезе в болница

Есил Дюран по спешност е постъпила в болница заради нечовешки болки в главата, пише "България днес". 56-годишната поп фолк певица е била закарана от съпруга й - композитора Борис Павлов в безпомощно състояние. Бобо, както приятелите наричат талантливия мъж на Дюран, обяснил на лекарите, че жена му, въпреки силните обезболяващи, от денонощия не успявала да мигне заради чутовната болка, наподобяваща синузит.

Загриженият мъж на изпълнителката на хита "Такива сме, каквито сме" разказал още, че любимата му от няколко дни била повалена от върлуващия в столицата грип, чиито симптоми са тежка хрема, кашлица, болки в мускулите и тялото, придружени с висока температура. Бобо и Есил са прекрасно семейство, между тях има освен чиста любовна привъзраност, и силна творческа симбиоза... Бобо толкова се изплашил за Есил, че въпреки протестите й, я закарал до "Токуда", защото от болка тя станала неконтакнта", разказват техни близки.

Там лекарите направили необходимите прегледи и изследвания и по спешност, без да се бавят, защото положението й било критично, й направили болезнена пункция.

След кончината на бащата на Есил - Наим Дюран на 23 февруари т.г., хубавицата била психически сломена, не спирала да плаче и да тъжи. Заради горестта имунитетът й паднал, грипът я повалил, събудил стари болести като синузит и съвсем сринал здравето на изпълнителката на песента "Само мен обичай" .

"Преди 2 години, когато си замина майката на Бобо, и двамата бяха много зле, много трудно преживяха загубата й. И двамата имаха много силна връзка с нея, тя беше най-важната фигура в живота им, даваше им страхотна емоционална подкрепа и сигурност", спомнят си приятели на семейството. Самата Дюран не пропуска във всяко свое интервю да изрази своята признателност към свекърва си за подкрепата, която е получавала през годините от нея. Хубавицата говори и за липсата й в семейството, особено по време на лични пазници и тържества, която изпитва не само тя, но и двамата мъже в живота й - съпругът й Бобо и синът им Харис.

Музикалното семейство отказа да коментира дали певицата се чувства по-добре, но многозначително заяви, че концертът й "25 нюанса глас" се отменя заради здравословни причини.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com