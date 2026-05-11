3 държави с остър ход срещу Евровизия

Обществените телевизии на Испания, Ирландия и Словения обявиха, че няма да излъчват 70-ото издание на музикалния конкурс „Евровизия“ тази седмица. Решението е в рамките на бойкота срещу участието на Израел в конкурса. Трите държави, заедно с Нидерландия и Исландия, се оттеглиха от тазгодишното издание във Виена, което ще завърши с големия финал в събота.

Споровете около участието на Израел се засилиха заради войната в Ивицата Газа. Пет държави бойкотират конкурса. Появиха се и подозрения, че системата за зрителско гласуване е била манипулирана, за да помогне на Израел на „Евровизия“ 2025 в Базел, Швейцария. Някои телевизии изразиха и тревога за свободата на медиите, след като Израел не допуска техни журналисти до Газа.

„Вместо цирка на „Евровизия“, програмата на националната телевизия ще бъде посветена на тематичната поредица „Гласовете на Палестина“, се казва в позицията на словенската обществена телевизия RTV, предаде БГНЕС.

По време на втория полуфинал в четвъртък ирландската RTE ще излъчи предаване с участието на победителката от „Евровизия“ 1993 Ниъм Кавана, която в Норвегия се впуска в живота на пастир на северни елени. По време на финала ирландската телевизия ще покаже епизод на популярния ситком от 90-те години „Отец Тед“, посветен на „Евровизия“.

Испанската RTVE ще излъчи собствено музикално предаване - „Домът на музиката“.

Обществените телевизии в Нидерландия и Исландия ще излъчат конкурса, въпреки че двете страни също се оттеглиха от участие.

Тази година „Евровизия“ отбелязва 70-ата си годишнина, а австрийската столица полага сериозни усилия да бъде домакин на най-голямото музикално събитие, излъчвано на живо по телевизията. В конкурса ще участват само 35 държави - най-малко от разширяването на формата през 2004 г. насам - след оттеглянето на петте страни.

Първото издание на „Евровизия“ се провежда през 1956 г. Конкурсът се организира от Европейския съюз за радио и телевизия. „Амнести интернешънъл“ заяви, че отказът на Европейския съюз за радио и телевизия да отстрани Израел от конкурса, както направи с Русия след инвазията ѝ в Украйна през 2022 г., е „акт на малодушие и пример за очевидни двойни стандарти“. "Участието на Израел дава на страната платформа, чрез която да отклонява вниманието от продължаващия геноцид в окупираната Ивица Газа и да го нормализира“, заяви генералният секретар на организацията Агнес Каламар.

„Песни и пайети не бива да заглушават или отклоняват вниманието от израелските зверства и страданията на палестинците“, добави тя.

Разследване, подкрепено от ООН, заключи през септември, че „в Газа се извършва геноцид“ - твърдение, което Израел категорично отхвърля.

