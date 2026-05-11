Дуа Липа съди Samsung за 15 млн. долара

Поп звездата Дуа Липа е завела дело за 15 млн. долара срещу Samsung (Самсунг), обвинявайки компанията, че е използвала нейния образ върху опаковки на телевизори без нейно съгласие.

Според документите, внесени в Окръжния съд на САЩ в Централния район на Калифорния, Samsung е поставила снимка на певицата върху различни модели телевизори, продавани в САЩ, предаде Би Би Си (BBC).

В съдебния иск се посочва, че опаковките са били създадени така, че "неправомерно да се възползват от успеха и популярността на Дуа Липа", за да рекламират и продават продуктите на компанията.

Делото включва обвинения в нарушаване на авторски права, търговска марка и неправомерно използване на образа на изпълнителката.

Според иска снимката е направена по време на участието на певицата на фестивала Austin City Limits Festival през 2024 г., а правата върху фотографията принадлежат на самата Дуа Липа.

Певицата разбрала за използването на снимката си върху кашоните на телевизорите през юни 2025 г.

Малко след това фенове започнали да публикуват снимки в социалните мрежи и да наричат продукта "кутията на Дуа Липа".

В делото са цитирани и коментари в Instagram, сред които: "Бих си купил този телевизор само защото Дуа е на кутията" и "Ако искате да продадете нещо, просто сложете снимка на Дуа Липа върху него".

Според адвокатите на Дуа Липа от Samsung са пренебрегнали многократните искания да спрат използването на нейния образ.

Певицата има рекламни договори с компании като Puma, Versace и Yves Saint Laurent.

През годините тя е работила още с Apple, Porsche и Chanel, а наскоро стана глобален посланик на Nespresso. Последният ѝ албум - Radical Optimism, излезе през 2024 г.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com