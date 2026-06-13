Джордж Клуни каза кой да бъде Бонд
Той е висок, красив, очарователен и британец, така че е идеалният човек за тази роля“, заяви Клуни
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Той е висок, красив, очарователен и британец, така че е идеалният човек за тази роля“, заяви Клуни
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