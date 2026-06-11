Джордж Клуни каза кой да бъде Бонд

Кой ще наследи легендарния агент 007 след Даниел Крейг? Докато имената на няколко млади актьори продължават да се въртят сред фаворитите за ролята, холивудската звезда Джордж Клуни вече има своя категоричен избор.

В интервю за The Hollywood Reporter актьорът разкри, че според него британецът Калъм Търнър е идеалният кандидат за следващия Джеймс Бонд.

„Надявам се Калъм да стане следващият Бонд. Мисля, че ще бъде страхотен Бонд. Той е висок, красив, очарователен и британец, така че е идеалният човек за тази роля“, заяви Клуни.

Калъм Търнър, който участва заедно с Клуни във филма „Момчетата в лодката“, все по-често се споменава сред потенциалните наследници на Даниел Крейг. Сред фаворитите на букмейкърите са още Арън Тейлър-Джонсън, Харис Дикинсън и Джейкъб Елорди.

Според Клуни обаче Търнър притежава нещо повече от добър външен вид. Актьорът похвали професионалния му път и факта, че не е търсил лесна популярност.

„Не е преследвал просто лесните пари. Положил е наистина много труд. По някакъв начин Калъм успя да се открои сред целия шум и да стигне до място, където хората казват: „Има нещо специално в този млад мъж“, коментира Клуни.

Носителят на две награди „Оскар“ отбелязва още, че днес е много по-трудно да се изгради статут на голяма филмова звезда, отколкото когато той е започвал кариерата си.

„Попитайте който и да е продуцент или режисьор – всички задават един и същ въпрос: Кой е следващият голям водещ актьор?“, казва Клуни.

Самият Калъм Търнър, който наскоро сключи брак с поп звездата Дуа Липа, засега отказва да коментира дали би приел ролята на агент 007, ако тя му бъде предложена.

Междувременно феновете продължават да чакат официалното решение кой ще облече смокинга на най-известния таен агент в киното.



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