Джордж Клуни каза кой да бъде Бонд
Той е висок, красив, очарователен и британец, така че е идеалният човек за тази роля“, заяви Клуни
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Той е висок, красив, очарователен и британец, така че е идеалният човек за тази роля“, заяви Клуни
Търсенето на следващия Агент 007 официално започна миналия месец
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