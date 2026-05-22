5 неща, които следващият Бонд трябва да бъде

Най-сетне за поредицата за Джеймс Бонд настъпва нова ера, след като започнаха прослушванията за ролята на тайния агент. Ето какви качества трябва да въплъти новата звезда според експертите по Бонд.

Дванайсет души са стъпвали на Луната, но едва половината от този брой са играли Джеймс Бонд на голям екран. Това е изключително елитен клуб и скоро към него ще бъде приет нов член. След години на непрекъснати спекулации, миналата седмица Amazon/MGM Studios обявиха в социалните мрежи, че „търсенето на следващия Джеймс Бонд вече е в ход“, съобщава BBC.

След като Amazon придоби 007 миналата година, компанията събра звезден творчески екип, за да възроди марката „Бонд“, включително режисьора Дени Вилньов и сценариста Стивън Найт. Сега задачата е на легендарната кастинг директорка Нина Голд, която трябва да пресява десетки красиви млади актьори и да даде на един от тях „лиценз да убива“. Но какво точно търси тя и кой има нужните качества?

1. Да бъде британец… почти

Бонд е една от най-ценните културни институции на Великобритания и Amazon едва ли ще посегнат на тази идентичност. Повечето актьори в списъка са британци, но има прецеденти. Австралиецът Джордж Лейзънби изигра ролята в един филм, а ирландецът Пиърс Броснан беше Бонд в четири продукции, като и двамата омекотиха акцента си, за да звучат „достатъчно английски“.

Това дава надежда и на родения в Бризбейн Джейкъб Елорди, който след мрачната си роля на Хийтклиф в новата версия на „Брулени хълмове“ се нарежда сред фаворитите на букмейкърите.

Американец обаче? Това вече изглежда прекалено. Дори Остин Бътлър сам признава, че американски Бонд би бил „светотатство“.

2. Да бъде млад

Досега Бонд почти винаги е бил мъж с огромен житейски опит – командир от Кралските военноморски сили, обиколил света, преди да получи статут „00“. Актьорите в ролята досега са били между 29 и 44 години, но сега има слухове, че Amazon иска най-младия Бонд досега.

„Новият Джеймс Бонд ще бъде под 30“, прогнозира Матю Фийлд, съавтор на книгата "Some Kind of Hero: The Remarkable Story of the James Bond Films".

Това вероятно изключва дългогодишните фаворити като Идрис Елба, Том Хидълстън и Том Харди.

Сред младите имена изпъкват 22-годишният Луис Партридж, 29-годишният Харис Дикинсън, както и Дейвид Джонсън и Том Блайт.

3. Да не е прекалено известен

Историята показва, че ролята на 007 рядко отива при мегазвезди. Първият продуцент Албърт „Къби“ Броколи вярвал, че самият Бонд трябва да бъде „една идея по-голяма звезда от актьора, който го играе“.

Шон Конъри, Тимъти Далтън и Даниъл Крейг вече имаха сериозни роли зад гърба си, но все още не бяха глобални киноикони, когато получиха легендарния Walther PPK.

Това може да намали шансовете на големи имена като Хенри Кавил, Том Холанд или Робърт Патинсън.

4. Да бъде остроумен

Режисьорът Едгар Райт има теория, че всеки нов Бонд трябва да сменя тона спрямо предишния. След мрачния и емоционален стил на Крейг, може би е време за по-лек и чаровен агент.

Сред фаворитите тук е Арън Тейлър-Джонсън, който показа отличен саркастичен стил в Bullet Train, както и Калъм Търнър, доказал комедийния си талант в романтичната комедия Eternity.

5. Да бъде брутален

Под чаровната фасада на всеки Бонд винаги се крие опасна жестокост. Именно този баланс между елегантност и насилие прави героя толкова магнетичен.

Литературният 007 е експерт по джудо и автор на наръчник за ръкопашен бой. А след като Даниъл Крейг излезе от морето с прословутите си къси шорти в Казино Роял, летвата за физическа форма и сурова мъжественост беше вдигната до ново ниво.

„Ключът е в длъжностната характеристика на Бонд – има лиценз да убива. Ако не вярваш, че е способен на това, играта приключва“, казва Деби Макуилямс, кастинг директор на 13 филма за Бонд.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com