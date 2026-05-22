Рекорд! 274 алпинисти изкачиха Еверест за един ден

Рекорден брой от 274 души изкачиха връх Еверест откъм Непал в сряда, след като тазгодишният пролетен сезон започна със закъснение заради огромен леден блок, препречил маршрута към върха.

Кандидатите за Еверест са се възползвали от добрите метеорологични условия, за да атакуват покрива на света, съобщи пред Everest Chronicle представителят на туристическия департамент Кимлал Гаутам. Изкачванията са започнали в 03:00 часа местно време и са продължили 11 часа.

Новият рекорд надмина предишното върхово постижение, поставено на 22 май 2019 г., когато 223 алпинисти достигнаха върха от южната страна на планината в Непал.

Още 113 души са изкачили Еверест по северния маршрут през Тибет на същата дата през 2019 г., но Китай е затворил този път за чуждестранни катерачи през настоящия сезон.

Тази година почти 500 чуждестранни алпинисти са получили разрешителни за изкачване на 8849-метровия връх – също рекордно висок брой, докато експерти предупреждават за пренаселеност и сериозни рискове за безопасността.

Повечето катерачи предприемат експедицията с поне един непалски водач, а за шерпите не се изискват отделни разрешителни, съобщава BBC.

Снимки, разпространявани в социалните мрежи тази седмица, показват дълга колона от алпинисти, извиваща се по заснежените склонове в т.нар. „зона на смъртта“.

Туризмът към най-високия връх в света продължава да бележи ръст и тази година, въпреки увеличението на таксите за разрешителни.

От септември миналата година алпинистите плащат по 15 000 долара (12 180 британски лири) за разрешително за изкачване – спрямо досегашната такса от 11 000 долара. Това е първото увеличение на цената от близо десетилетие насам.

Организаторите на експедиции признават риска от струпване на твърде много хора по маршрута, но смятат, че ситуацията може да бъде контролирана.

„Ако екипите разполагат с достатъчно кислород, това не е голям проблем“, заяви пред агенция Reuters Лукас Фуртенбах от базираната в Австрия компания Furtenbach Adventures.

По думите му някои върхове в Алпите посрещат хиляди катерачи дневно. „Така че 274 души всъщност не са чак толкова много, като се има предвид, че тази планина е десет пъти по-голяма“, допълва той.

Сред достигналите върха през последната седмица има както ветерани в алпинизма, така и новаци на Еверест, а мнозина от тях поставиха и лични или световни рекорди.

В неделя прочутият непалски планински водач Ками Рита Шерпа, на 56 години, подобри собствения си световен рекорд за най-много изкачвания на Еверест, след като стъпи на върха за 32-ри път.

В същия ден 52-годишната Лхакпа Шерпа, известна още като „Кралицата на планината“, подобри личния си рекорд за най-много изкачвания на Еверест от жена, след като достигна върха за 11-и път.

Сред най-впечатляващите истории е и тази на 34-годишния руснак Рустам Набиев – ампутиран и на двата крака, който в четвъртък достигна върха без помощта на протези.

Тазгодишният сезон на Еверест обаче бе белязан и от няколко трагични смъртни случая.

Сред загиналите е Биджай Гимире – първият алпинист от бедната индуистка далитска общност в Непал, изкачил Еверест. Според информации 35-годишният мъж е получил тежка височинна болест.

21-годишният Фура Гялджен Шерпа е загинал в понеделник, след като се подхлъзнал на снега и паднал в ледникова цепнатина близо до Лагер 3. Друг водач – 51-годишният Лакпа Денди Шерпа, е починал по пътя към Базовия лагер на 3 май.

